Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Еще пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией было подтверждено в Пермском крае 26 марта. Заболели двое мужчин и три женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Под наблюдение попали те, кто контактировал с заболевшими за последнее время.

46 человек с симптомами ОРВИ лечатся в больницах

В итоге последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года таковы: у десяти человек диагноз подтвержден, 46 человек с симптомами ОРВИ в больницах, более трех тысяч находятся на самоизоляции.

- За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено пять заболевших коронавирусной инфекцией, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников. – Всего диагноз «коронавирус» поставлен десяти пациентам. У восьми человек состояние удовлетворительное, у двоих – средней тяжести. У всех наблюдается положительная динамика, все находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся в больнице под наблюдением врачей, более 3000 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.

Чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, до особого распоряжения в Прикамье закрыты все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Не работают бассейны, фитнес-центры и санатории. А в ресторанах, барах и кафе вводится запрет на курение кальянов.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Что делать с мусором тех людей, кто на самоизоляции?

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Главный санитарный врач Пермского края до 30 апреля ввел запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские стационары и на посещение больных, находящихся на стационарном лечении. Отменена плановая диспансеризация и профилактические осмотры за исключением обязательных. Также введен запрет на плановую вакцинацию детей и взрослых (за исключением вакцинации по эпидемическим показаниям).

Всем медицинскими организациями необходимо иметь средства индивидуальной защиты персонала и дезинфекционные средства. При подозрении у пациента коронавирусной инфекции необходимо обеспечить лабораторное обследование и его незамедлительный перевод в инфекционный стационар.

Еще об одной важной детали было упомянуто в Постановлении Главного санитарного врача: как поступать с мусором, который остается у лиц, находящихся на самоизоляции. Организовать вывоз мусора от квартир пермяков на самоизоляции обязаны УК, ТСЖ или ЖСК. А потом необходимо продезинфицировать места общего пользования по вирусному типу.

А для тех, кто находится в самоизоляции, разработан специальный регламент сбора мусора: необходимо складывать мусор в двойные прочные пакеты и плотно закрывать их.

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