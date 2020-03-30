2020-03-30T14:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Прилетел из Англии и заразился от родственника». В пермском минздраве рассказали о двух последних заболевших коронавирусом

Диагноз подтвержден у 19-летнего парня и 67-летнего мужчины
Алена ОВЧИННИКОВА
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Оба заболевших находились под наблюдением врачей.Оба заболевших находились под наблюдением врачей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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30 марта в Пермском крае были официально зарегистрированы еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это 12-й и 13-й заболевший. В Пермском краевом минздраве рассказали, где эти пермяки заразились опасной инфекцией.

- Один из заболевших - 19-летний молодой человек, он прилетел из Англии, - сообщили «КП» в пресс-службе пермского краевого минздрава. – После возвращения он находился на самоизоляции, а после появления признаков заболевания был госпитализирован в больницу.

Второй заболевший – 67-летний пермяк. Важно, что этот мужчина никуда не вылетал, он входил в число контактных лиц своего родственника, вернувшегося из-за границы. Как контактное лицо он был изолирован и помещен под наблюдение. У него были взяты мазки и вот 30 марта пришли результаты анализа, который подтвердил, что произошло заражение коронавирусом.

На понедельник, 30 марта в Пермском крае зарегистрировано 13 заболевших опасной инфекцией. 49 человек с симптомами ОРВИ в больнице, 3755 человек на домашней самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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