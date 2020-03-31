Из-за коронавируса улицы и тротуары Перми начали дезинфицировать спецшампунем

31 Март 2020 2020-03-31T10:22:27+03:00

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В эти выходные редкие прохожие могли наблюдать картину: по Южной дамбе в Перми шли цепочкой поливальные машины и выбрасывали впереди себя струи пенящейся жидкости. Пожалуй, впервые дороги краевого центра мыли шампунем. Но не простым, а специальным. В городе приступили к тотальной дезинфекции всех автодорог и тротуаров.

- Мы начали обрабатывать улицы специальным шампунем «Бионор», в него входят как чистящие, так и дезинфицирующие средства, состав согласовали с представителями Роспотребнадзора, которые подтвердили, что шампунь способен нейтрализовывать микроорганизмы, - сообщили в администрации Перми. – Все центральные улицы в каждом из районов каждую неделю будут проходить такую санацию. Сейчас начали готовить для такой дезинфекции улицы Революции, Героев Хасана, Сибирскую, За неделю будут продезенфицированы также улицыУральская, Крупской, Тургенева, Дружбы, Юрша, Уинская, Мира, Карпинского и другие. Работы будут выполнять подрядчики, ответственные за содержание улиц.

Происходить дезинфекция будет так: после того, как с дорог и тротуаров уберут грязь и остатки снега, по ним пустят вакуумно-подметальные машины-пылесосы. А затем на улицы выйдут 37 поливомоечных машин. Ограждения там, где они имеются, будут вручную протирать рабочие.

В течение недели «поливалки» должны израсходовать около 10 тонн шампуня – 9 тонн воды и одна тонна спецсредства. Затем цикл дезинфицирующей поливки повторят.

- В течение апреля мы проведем такую дезинфекцию города 3-4 раза, - отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

- Мы возьмем обработку улиц на контроль, - пообещал председатель комитета по городскому хозяйству гордумы Перми, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. – Нужно быстро убрать из города всю пыль и грязь, чтобы она не служила прибежищем для микроорганизмов. Погода и небольшой поток машин на улицах города позволяют вести такую работу круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU