«Детям занятие, родителям передышка». В условиях коронавируса Актер из Прикамья начал по телефону бесплатно рассказывать сказки

41-летний актер Березниковского драматического театра Андрей Кирпищиков, как и его коллеги по цеху, не выходит сейчас на театральные подмостки. В его театре, как и во множестве других, сейчас не ставят спектакли, туда не ходит публика.

Но сидеть дома без любимого дела Андрей не смог. На своей странице ВКонтакте и в соцсетях он разместил свой телефон - 912-885-27-03. Он предложил детям и их родителям звонить ему каждый день с 13 до 17 часов. И пообещал рассказывать малышам сказки. Бесплатно.

Театр, в котором работает Андрей, пока закрыт. Фото: страница ВК актера.

«Хоть на пару часов отвлекутся»

- Начал я воплощать свою задумку в это воскресенье и понял, что это очень нужно тем, кто не поехал на шашлыки, а отнесся ко всему ответственно, - рассказывает актер. - То есть - людям благоразумным. После первых же звонков я заметил: дети уже начинают тосковать по общению - мультики им надоели, а мамам и папам тоже важно отдыхать. Взрослые мне звонят, потом передают трубку ребенку, и у них есть хотя бы 15 минут передохнуть, пока я рассказываю сказку. А потом я прошу маленького абонента нарисовать и прислать мне рисунок. Например, изобразить чистые ручки или домик, в котором они укрылись от страшилок, которые вокруг. И они опять заняты делом. На час, а то и на два. Хоть на пару часов их родители отвлекутся.

Такие рисунки шлют дети Андрею. Фото: страница ВК актера.

Сказка про домик

Какие сказки рассказывает детям Андрей?

- Очень подходит сейчас, по-моему, сказка «Три поросенка», ее мне девочка по телефону рассказала, - говорит он. - И мы вместе с ней придумали: тот недальновидный поросенок, который построил домик из веточек, напоминает тех дядей и тетей, которые на шашлыки поехали, тот, что выстроил жилище из прутиков, – тех, кто по парку пошел прогуляться. Ну а третий поросенок укрылся в прочном каменном доме. Это очень мудрая сказка на сегодняшний день по-моему.

Андрей говорит, что звонки следуют один за другим. Чтобы не терять времени, он не интересуется, откуда ему звонят, спрашивает только, как зовут ребенка.

- Первый звонок был от большой семьи, там было много детей, поэтому я попросил их включить громкую связь, и мы все вместе читали «Сказку о золотой рыбке» Пушкина. Потом мне дети прислали в сообщении рисунки на тему этой сказки.

Андрею запомнился звонок от одной девочки. Они вместе с ней вспоминали сказку о репке.

- Потом я ее спросил, моет ли она ручки? – рассказывает Андрей. – Она мне сказала, что сфотографирует, как она это делает. Тогда я ее попросил лучше нарисовать свои чистые руки и прислать мне. Что она тотчас и сделала.

"На какое-то время наш дом должен превратиться в крепость", - считает Андрей. Фото: страница ВК актера.

Мини-театр с доставкой на дом

Устает ли Андрей?

- Вообще-то я предлагаю звонить мне с часу до пяти, но и вечером звонки не смолкают, - делится он. – Ну, что поделаешь. По загрузке - почти нормальная актерская смена, если с репетициями. Такой мини-театр с доставкой на дом. Но сейчас людям это нужно.

Не против был бы Андрей Кирпищиков, если бы его начинание подхватили другие актеры? На этот вопрос он отвечает так.

- Конечно, я этого хотел бы, и не обязательно актеры это могут быть, - говорит Андрей. - А может быть, эту идею и развить можно. Было бы здорово, например, если бы дети с папами и мамами днем придумывали сказки, а вечером звонили своим бабушкам и дедушкам и рассказывали, что они насочиняли. Вот это будет замечательно! Тогда вся семья будет вовлечена в творческий процесс, и людям в возрасте такая забота о них, думаю, будет по душе. А вы как считаете?