Коронавирус в Перми, последние новости на 31 марта 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

В Пермском крае еще у двух человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, по состоянию на 31 марта 2020 года в Пермском крае уже 13 зараженных.

49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

3755 человек изолированы на домашнем карантине – они либо вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими людьми. У них также взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, один из двух последних жителей Прикамья, у которых подтвердился диагноз коронавирус - это 19-летний молодой человек, он прилетел из Англии и находился на самоизоляции, а после появления признаков заболевания был госпитализирован. Второй заболевший – 67-летний пермяк. Он никуда не вылетал, но входил в число контактных лиц своего родственника, который вернулся из-за границы.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

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