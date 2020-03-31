2020-03-31T06:14:22+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 31 марта 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

Двое последних заразившихся CoViD-2019 – 19-летний юноша и 67-летний пенсионер [аудио]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае еще у двух человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, по состоянию на 31 марта 2020 года в Пермском крае уже 13 зараженных.

49 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

3755 человек изолированы на домашнем карантине – они либо вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими людьми. У них также взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, один из двух последних жителей Прикамья, у которых подтвердился диагноз коронавирус - это 19-летний молодой человек, он прилетел из Англии и находился на самоизоляции, а после появления признаков заболевания был госпитализирован. Второй заболевший – 67-летний пермяк. Он никуда не вылетал, но входил в число контактных лиц своего родственника, который вернулся из-за границы.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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