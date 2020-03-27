Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

В оперативном штабе сообщили, что с 27 марта в Пермском крае вводятся дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. И вот какой будет нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: глава региона обновил список объектов, которые закрываются из-за коронавируса. В итоге закрыто будет все, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Что под запретом с 28 марта по 5 апреля

- Сейчас важно минимизировать распространение инфекции для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья, - пояснил глава региона Дмитрий Махонин. - Будьте внимательны к близким, особенно к старшему поколению, соблюдайте меры профилактики и берегите себя.

Итак, с 28 марта по 5 апреля водится временная приостановка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и любых других предприятий общественного питания за исключением тех, которые обслуживают «на вынос» или занимаются доставкой заказов.

Далее: приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов. Работать будут лишь продуктовые магазины и те, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Будет приостанавлена работа бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и других подобных объектов. Под запретом оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Плюс на неделю закрываются все МФЦ.

А что с 28 марта по 1 июня

Более длительный запрет - с 28 марта по 1 июня будет действовать на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Прикамья.

Пермякам рекомендовано ограничить поездки за пределы своего населенного пункта, а отправляться в служебные командировки или поездки рекомендуется лишь в безотлагательных случаях.

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