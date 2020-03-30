Комендантский час в Перми: введут ли его из-за короновируса в городе?

Жители Прикамья все чаще спрашивают друг друга в соцсетях, может ли быть введен в Перми и других городах Пермского края комендантский час из-за коронавируса. Некоторые утверждают, что в Москве мэр столицы уже фактически объявил чрезвычайное положение. Так ли это?

Мы попросили ответить на этот вопрос нашего эксперта.

- Пока все ограничительные меры, которые водятся в нашем и других регионах, включая Москву, укладываются в рамки федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - объясняет пермский адвокат Сергей Калкатин. – В соответствии с этим законом главы регионов могут по предписанию санитарного врача или его заместителя вводить различные ограничительные мероприятия – то есть карантин. Но объявить комендантский час можно лишь на основании другого федерального закона – о чрезвычайном положении. Объявить такое положение может только президент, уведомив об этом Госдуму и Совет Федерации, - их согласия в данном случае не требуется.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

При этом чрезвычайное положение может быть объявлено в целом по стране или в отдельных регионах – например, сначала там, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация. В данном случае Пермский край, согласно статистике, не значится в числе антилидеров. Предполагается, что чрезвычайное положение вводится на какой-то определенный срок – например, на 3 или 6 месяцев, а затем, при необходимости, будет продляться. Но, строго говоря, срок окончания его действия в президентском указе может быть и не обозначен, тогда чрезвычайное положение может отменить только президент.

Какие ограничения могут предприниматься в случае введения чрезвычайного положения?

- Практически какие угодно, в зависимости от необходимости, - говорит Сергей Калкатин. – Может быть ограничено передвижение всех граждан, не имеющих спецпропусков, в определенные часы или даже полностью. Может быть запрещен оборот различных товаров, например, алкоголя, топлива, охотничьего оружия и боеприпасов. Может быть приостановлена деятельность СМИ и даже отключен интернет во избежание распространения слухов. Но, надеюсь, до этого все же дело не дойдет.

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