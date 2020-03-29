Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта
По расписанию выходного дня автобусы и трамваи будут работать до 5 апреля. Городские власти выдадут кондукторам частных и муниципальных автобусов защитные маски.
- Достигнута договоренность с пермским предприятием АО «Сорбент» по производству и поставке 10 тысяч масок, которые будут распространены среди кондукторов общественного транспорта, - пояснили в пресс-службе администрации.
С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс», во вкладке «Online расписание».
Власти напомнили, что уделяют особое внимание дезинфекции общественного транспорта.
- Перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Департамент транспорта администрации Перми договорился со специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций о полной обработке подвижного состава в конце смены. Обрабатываются все машины, независимо от того, муниципальный это автопарк или частный. Для кондукторов организован дополнительный инструктаж по дезинфекции салонов автобусов и трамваев между рейсами, - добавили в администрации.
"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции
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ИСТОЧНИК KP.RU