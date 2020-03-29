Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву
Авиакомпания S7 Airlines сокращает количество рейсов из Перми в Москву. По сообщению министерства транспорта Пермского края, до конца марта отменяются два рейса. С 1 по 23 апреля не будут выполняться дневные рейсы со вторника по пятницу, а также в воскресенье.
С 1 апреля сократить авиарейсы решила и авиакомпания «Победа». До 31 мая авиакомпания отменила регулярные рейсы по всем направлениям, в том числе из Перми в Москву, Петербург и Сочи.
Сообщается, что владельцам билетов на отмененные рейсы авиакомпания вернет деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU