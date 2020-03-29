2020-03-29T10:38:24+03:00
Общество

Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву

Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Авиакомпания S7 Airlines сокращает количество рейсов из Перми в Москву. По сообщению министерства транспорта Пермского края, до конца марта отменяются два рейса. С 1 по 23 апреля не будут выполняться дневные рейсы со вторника по пятницу, а также в воскресенье.

С 1 апреля сократить авиарейсы решила и авиакомпания «Победа». До 31 мая авиакомпания отменила регулярные рейсы по всем направлениям, в том числе из Перми в Москву, Петербург и Сочи.

Сообщается, что владельцам билетов на отмененные рейсы авиакомпания вернет деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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