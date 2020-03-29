Министр экономического развития Прикамья разрешил продажу газет в киосках

29 Март 2020 2020-03-29T17:27:31+03:00

Чиновник пообещал наблюдать за состоянием СМИ во время эпидемии коронавируса

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Председатель союза журналистов Прикамья Игорь Лобанов сообщил на своей странице в соцсети о том, что по распоряжению министра экономики с 30 марта во всех киосках на территории края разрешат продавать газеты.

- Будем внимательно наблюдать за отраслью. Если что - подготовим второй пакет мер поддержки. Мы оперативно примем необходимые решения, если поймем, что отрасль в кризисе, - сообщил министр экономического развития Пермского края Максим Колесников.

Также сообщается, что основные меры поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса, будут приняты краевым Законодательным собранием в понедельник, 30 марта. Заседание пройдет в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU