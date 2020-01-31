2020-01-31T10:57:10+03:00
Происшествия

"Сделал незаконную перепланировку в подвале". Владельцу пермского отеля, где погибли 5 человек, предъявили обвинение

Следователи настаивают на аресте Сергея Щербакова
Елена КОНОВА
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Сергей Щербаков написал открытое письмо, где попросил прощения у семей погибших. Фото из соцсетейСергей Щербаков написал открытое письмо, где попросил прощения у семей погибших. Фото из соцсетей
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Владельцу мини-отеля "Карамель", где погибли пять человек, предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 31 января в отношении Сергея Щербакова будет избрана мера пресечения.

Из отеля выносят тело погибшего постояльца Фото: Василий Вахрин

Из отеля выносят тело погибшего постояльцаФото: Василий Вахрин

Напомним, в ночь на 20 января мини-отель, находящийся в подвале, затопило кипятком. В страшной трагедии погибли пять человек: две подруги, мама с 4-летней дочкой и молодой человек. Еще три человека пострадали, они все еще находятся в больнице.

По уголовному делу о трагедии пока проходил только сотрудник Госпожнадзора Пермского края Разиф Исмакаев, который выявил нарушения в деятельности отеля и предложил их устранить в течение года. Ведь в "Карамели" не было ни окон, ни запасного выхода. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В Перми следствие просит арестовать владельца отеля "Карамель".

А Сергей Щербаков после ЧП уехал из города и не пришел на допрос. Его объявили в розыск. Только 30 января владельца "Карамели" задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге и доставили на допрос в Пермь. В тот же день его родственница разместила в соцсети открытое письмо Сергея Щербакова, в котором он просил прощения у семей погибших и просил объективно расследовать трагедию. Буквально через несколько часов в его отношении будет избрана мера пресечения.

- По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку подвала, который принадлежал его отцу, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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