Из-за прорыва трубы с кипятком в пермском детском доме эвакуировали два десятка детей

Новая коммунальная авария с порывом трубы горячего водоснабжения произошла в закамском филиале ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Перми».

Как известно, именно ЧП с прохудившейся теплотрассой привело к гибели постояльцев пермского мини-отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 ночью 20 января. Тогда из-за горячего пара и кипятка в страшных муках погибли 5 человек, в том числе ребенка, и еще трое получили ожоги. Вчера арестовали владельца и управляющего эконом-гостиницы Сергея Щербакова.

На этот раз трубопровод с кипятком прорвало на чердаке детского дома, расположенного в Кировском районе Перми на улице Победа, 37. Горячий пар быстро заполнил чердачное помещение. К счастью, сработала пожарная сигнализация. Работники приюта стали звонить на тревожные телефоны и переводить детей в соседнее помещение. Всего на тот момент в реабилитационном центре на улице Победы находилось 22 ребенка и 5 педагогов.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

- Вызов нам поступил в одиннадцать вечера 31 января, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – На место сразу же прибыли пожарные и спасатели. Но их помощь не потребовалась – сигнализация сработала из-за горячего пара.

"Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой".Спасатель о ЧП в мини-отеле на ул. Советской Армии 00:00 00:00

Детей из опасной зоны эвакуировали работники центра – они их перевели в соседнее крыло здания. Чуть позже слесарям ИП «Закамск-Сервис» удалось перекрыть трубу с горячей водой и устранить протечку.

- Всех постояльцев переселили в соседнее помещение здания, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пострадавших среди них нет.

Тем временем глава Перми Дмирий Самойлов подписал распоряжение об отмене режима ЧС, введенного после ЧП в пермском мини-отеле. А вот пермяки в соцсетях по-прежнему обсуждают, какие выводы нужно сделать после трагедии в "Карамели".

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