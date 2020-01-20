2020-01-20T13:22:07+03:00
Происшествия

«Люди были отрезаны паром и кипятком». Спасатели рассказали о трагедии в пермском хостеле

Горячая вода в мини-гостиницу ворвалась из прорвавшегося магистрального трубопровода
Андрей МАТЛИН
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Пар еще долго клубился из подвала.Пар еще долго клубился из подвала.Фото: Василий Вахрин
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Как рассказал заместитель директора городской службы спасения Перми Павел Хлызов, люди в хостеле на улице Советской Армии, 21, где сегодня погибли 5 человек, были застигнуты врасплох.

- Прорвало магистральный трубопровод горячего отопления диаметром 400 миллиметров, вода в нем нагрета до 70-90 градусов, - рассказал он. – Это кипяток пошел под уклон по подземному лотку, в котором проложены трубы, и через ответвление, через который горячая вода подается в дом, стал хлестать в подвальное помещение. Люди попросту оказались отрезаны перегретым паром. Они вставали в горячую воду, тут же получали болевой шок и падали в кипяток.

По словам Павла Хлызова, ожоги ног получили также трое спасателей, которые разыскивали в хостеле выживших, несмотря на то, что обмотали ступни толстой тканью, прежде, чем надеть защитный костюм.

- Ожоги им обработал наш врач, - сообщил Павел Хлызов.

Как говорят спасатели, мини-гостиницы ни в коем случае не должны находится в подвалах.

- Кроме трубопроводов там проходят еще и силовые кабеля, а учитывая повышенную влажность в подвалах, всегда есть риск поражения людей током либо возгорания помещения.

- С горячей водой шутки плохи, - привел аналогичный пример командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александр Инюшин. – В Перми был случай, когда в подвале человек без определенного места жительства пробил трубопровод горячей воды, чтобы помыться. Горячая вода и пар точно также отрезали ему путь для спасения. К счастью, у него оказался телефон, и он догадался залезть на какие-то ящики и дожидаться нас. Мы замотали его в одеяла и полиэтиленовую пленку и только так смогли протащить сквозь клубы горячего пара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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