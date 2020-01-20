2020-01-20T18:42:37+03:00
Происшествия

Полный список погибших и пострадавших при ЧП в мини-отеле "Карамель" в Перми

После трагедии из гостиницы откачали 200 тонн кипятка[аудио]
Елена КОНОВА
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Через несколько часов после трагедии владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допросЧерез несколько часов после трагедии владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допросФото: Василий Вахрин
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Публикуем полный список погибших и пострадавших при ЧП в пермском мини-отеле "Карамель". Напомним, ночью 20 января кипяток хлынул в цоколь пятиэтажки, где располагалась гостиница. Там мирно спали постояльцы. В результате трагедии погибли пять человек, шестеро - пострадали. Позже из помещения откачали 200 тонн кипятка. Список погибших и пострадавших в мини-отеле "Карамель":

Погибшие: Наталья Шац, 1976 г Е. Шац, 2015 г Вадим Женихов, 1996 г Екатерина Аликина, 1999 г Елизавета Зубова, 1998 г

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке

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Пострадавшие: Мария Ужегова, 1986 г Олег Ужегов, 1984 г Эдуард Мезенцев, 1991 г Наталья Соценко, 1966 г

Сразу после трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как стало известно «КП», через несколько часов после трагедии владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допрос в Следственный комитет. Второй владелец отеля - его сын Сергей - пока не задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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