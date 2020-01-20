2020-01-20T17:34:00+03:00
Происшествия

«Люди попросту сварились в кипятке». 7 важных вопросов, почему в пермском отеле «Карамель» погибло столько людей

Можно ли было предотвратить трагедию
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трагедия в "Хромой лошади ничему не научила?"Трагедия в "Хромой лошади ничему не научила?"Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Трагедия в гостинице на улице Советской Армии, 21, где в понедельник ранним утром из-за прорвавшегося трубопровода с горячей водой погибли 5 постояльцев, включая ребенка, и еще несколько человек обварились кипятком, ставит множество вопросов.

Как подобное могло случиться? Что нужно сделать, чтобы предотвратить такие ЧП в дальнейшем?

Мы попросили ответить на эти и другие вопросы наших экспертов. Вот что они рассказали.

1.Что за трубу прорвало, и куда хлынула вода. Насколько горячей она была?

- Прорвало 400-миллиметровый магистральный трубопровод теплотрассы, который снабжал теплоносителем более 20 многоэтажек. После ЧП тепло в них отключили. По информации источника в коммунальных службах, вода в такой теплотрассе нагревается до 70-90 градусов. По сути, это кипяток. По сообщению ПСК в подвал буквально за полчаса натекло более 200 тонн воды. Прибывшим спасателям пришлось работать почти по пояс в горячей воде.

2. Почему люди не могли выбраться из заливаемого кипятком помещения?

- Как объяснили в Пермской городской службе спасения, пар и горячая вода отрезали людям путь к основному выходу. Ступив в горячую воду, они испытывали болевой шок и падали в кипяток. Во время спасательных работ ожоги получили трое спасателей.

3. Разрешено ли размещать хостелы и гостиницы в подвальных помещениях?

- В 2014 году в Госдуме стали рассматривать законопроект о запрете размещения гостиниц в жилых домах. Но в итоговом варианте, принятом в 2018 году, пошли на компромисс: гостиницы в домах размещать разрешили, но только в нежилом помещении. Например, в квартире, которую удастся перевести в нежилой фонд. Но для этого требуется сделать отдельный вход и получить согласие жильцов. Однако подвал изначально является нежилым помещением, поэтому размещать в нем гостиницу можно. Но спасатели говорят, что это чрезвычайно опасно: обычно там проходят трубы с горячей водой и силовые кабеля, который также опасны.

4. Правда ли, что в хостеле не было окон? Должен ли был быть запасной выход? Разрешают ли это требования по безопасности?

Запасного выхода и окон, через которые люди могли бы попытаться выбраться, не было. В МЧС сообщили, что проверяли эту мини гостиницу на предмет противопожарной безопасности и вынесли предписание: до 20 января сделать эвакуационный выход либо закрыть заведение. Ничего этого сделано не было.

5. В чьей собственности находились трубы, которые лопнули?

Как утверждают в Пермской сетевой компании, теплотрассу, которую прорвало, только недавно взяли на баланс муниципалитета и передали им на обслуживание. До этого она была бесхозной. Построили ее 58 лет назад.

6. Была ли эта гостиница легальной?

Как сообщили источники в правоохранительных органах, гостиничная деятельность у нас не требует лицензии. То есть владельцу достаточно было оформить ИП и начать работать.

7. Будут ли организованы проверки в частных гостиницах и хостелах после ЧП в Индустриальном районе?

- Как пообещал губернатор Максим Решетников, будут предприняты все меры, чтобы в гостиницах гости нашего края чувствовали себя в безопасности. О планах провести в них проверки пока не сообщается.

«Люди были отрезаны паром и кипятком». Спасатели рассказали о трагедии в пермском хостеле

Горячая вода в мини-гостиницу ворвалась из прорвавшегося магистрального трубопровода (подробнее…)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

Опубликован список пострадавших клиентов пермского отеля, где людей сварили в кипятке (подробнее)

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)

«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)

«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми заканчивают чинить теплотрассу, из-за которой в мини-отеле погибли люди
Семьям погибших и пострадавшим в пермском отеле «Карамель» окажут материальную помощь
В Перми из гостиницы в подвале, где погибли 5 постояльцев, откачали 200 тонн кипятка
Следователи опубликовали видео из мини-отеля Перми, где погибли пять человек
Владельцы пермского хостела, где заживо сварились люди, должны были оборудовать эвакуационный выход до 20 февраля
В Перми в аварии пострадали пенсионерка и 4-летний ребенок
В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку
В Перми задержали владельца гостиницы, где обварились кипятком 5 человек
В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации
Жительница Прикамья заплатила шубой за "уколы красоты"
«Отдельная благодарность мужикам спасателям». Максим Решетников прокомментировал ЧП в пермском хостеле
Губернатор Прикамья встретился новым командиром авиабазы «Сокол»
Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение после ЧП в пермском хостеле
В Перми остановлены поиски пропавшей 12-летней девочки
На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека
В Перми рядом с гостиницей, где из-за прорыва трубы погибли 5 человек, произошел еще один прорыв
Четверо спасателей получили ожоги при ЧП в хостеле Перми, где обварились кипятком 5 человек
Стало известно, какие ожоги получили пострадавшие при ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления
Эксперт гостиничного бизнеса: "Хостелы нельзя размещать в подвалах, но можно зарегистироваться как ИП и открыть мини-отель"
В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка
«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты
Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок
На горнолыжной базе «Губаха» установят кресельный подъемник
В Перми во время ликвидации ЧП в пермской гостинице пострадали сотрудники службы спасения