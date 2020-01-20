«Люди попросту сварились в кипятке». 7 важных вопросов, почему в пермском отеле «Карамель» погибло столько людей

Трагедия в гостинице на улице Советской Армии, 21, где в понедельник ранним утром из-за прорвавшегося трубопровода с горячей водой погибли 5 постояльцев, включая ребенка, и еще несколько человек обварились кипятком, ставит множество вопросов.

Как подобное могло случиться? Что нужно сделать, чтобы предотвратить такие ЧП в дальнейшем?

Мы попросили ответить на эти и другие вопросы наших экспертов. Вот что они рассказали.

1.Что за трубу прорвало, и куда хлынула вода. Насколько горячей она была?

- Прорвало 400-миллиметровый магистральный трубопровод теплотрассы, который снабжал теплоносителем более 20 многоэтажек. После ЧП тепло в них отключили. По информации источника в коммунальных службах, вода в такой теплотрассе нагревается до 70-90 градусов. По сути, это кипяток. По сообщению ПСК в подвал буквально за полчаса натекло более 200 тонн воды. Прибывшим спасателям пришлось работать почти по пояс в горячей воде.

2. Почему люди не могли выбраться из заливаемого кипятком помещения?

- Как объяснили в Пермской городской службе спасения, пар и горячая вода отрезали людям путь к основному выходу. Ступив в горячую воду, они испытывали болевой шок и падали в кипяток. Во время спасательных работ ожоги получили трое спасателей.

3. Разрешено ли размещать хостелы и гостиницы в подвальных помещениях?

- В 2014 году в Госдуме стали рассматривать законопроект о запрете размещения гостиниц в жилых домах. Но в итоговом варианте, принятом в 2018 году, пошли на компромисс: гостиницы в домах размещать разрешили, но только в нежилом помещении. Например, в квартире, которую удастся перевести в нежилой фонд. Но для этого требуется сделать отдельный вход и получить согласие жильцов. Однако подвал изначально является нежилым помещением, поэтому размещать в нем гостиницу можно. Но спасатели говорят, что это чрезвычайно опасно: обычно там проходят трубы с горячей водой и силовые кабеля, который также опасны.

4. Правда ли, что в хостеле не было окон? Должен ли был быть запасной выход? Разрешают ли это требования по безопасности?

Запасного выхода и окон, через которые люди могли бы попытаться выбраться, не было. В МЧС сообщили, что проверяли эту мини гостиницу на предмет противопожарной безопасности и вынесли предписание: до 20 января сделать эвакуационный выход либо закрыть заведение. Ничего этого сделано не было.

5. В чьей собственности находились трубы, которые лопнули?

Как утверждают в Пермской сетевой компании, теплотрассу, которую прорвало, только недавно взяли на баланс муниципалитета и передали им на обслуживание. До этого она была бесхозной. Построили ее 58 лет назад.

6. Была ли эта гостиница легальной?

Как сообщили источники в правоохранительных органах, гостиничная деятельность у нас не требует лицензии. То есть владельцу достаточно было оформить ИП и начать работать.

7. Будут ли организованы проверки в частных гостиницах и хостелах после ЧП в Индустриальном районе?

- Как пообещал губернатор Максим Решетников, будут предприняты все меры, чтобы в гостиницах гости нашего края чувствовали себя в безопасности. О планах провести в них проверки пока не сообщается.

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