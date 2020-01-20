Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек
В Индустриальном районе Перми около трех часов утра произошло ЧП. В частной гостинице людей обварило кипятком. В здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев.
На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Сейчас здание огорожено, внутрь никого не пускают.
По предварительной информации, погибли пять человек. Еще троих отправили в больницу с серьезными ожогами.
Воду удалось остановить. На месте работают спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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