Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:46:07+03:00

Еще троих отправили в больницу с серьезными ожогами Фото: Елена КОНОВА

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В Индустриальном районе Перми около трех часов утра произошло ЧП. В частной гостинице людей обварило кипятком. В здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Сейчас здание огорожено, внутрь никого не пускают.

По предварительной информации, погибли пять человек. Еще троих отправили в больницу с серьезными ожогами.

Воду удалось остановить. На месте работают спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU