«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:46:54+03:00

По предварительной информации, есть погибшие

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В частной гостинице людей обварило кипятком. В здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Сейчас здание огорожено, внутрь никого не пускают. Спасатели в специальной одежде пытаются спуститься внутрь, чтобы закрыть трубу.

Очевидцы ЧП сообщают, что воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы. Также предположительно, трубу прорвало в двух местах . Водой залило даже соседнюю улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU