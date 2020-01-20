«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:46:26+03:00

Троих человек отправили в больницу с ожогами Фото: Данила СТАРКОВ

В районе гостиницы был сильный туман

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В Перми в Индустриальном районе произошло ЧП. В частной гостинице прорвало трубу и на постояльцев с потолка полился кипяток. Троих человек отправили в больницу с ожогами. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Очевиддец, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что трубу прорвало в двух местах. Водой залило несколько улиц.

- Лужа была на шоссе Космонавтов, - сообщает очевидец.

В районе гостиницы образовался сильный туман.

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ИСТОЧНИК KP.RU