«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток
В Перми в Индустриальном районе произошло ЧП. В частной гостинице прорвало трубу и на постояльцев с потолка полился кипяток. Троих человек отправили в больницу с ожогами. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Очевиддец, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что трубу прорвало в двух местах. Водой залило несколько улиц.
- Лужа была на шоссе Космонавтов, - сообщает очевидец.
В районе гостиницы образовался сильный туман.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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