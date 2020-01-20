Список пострадавших в хостеле "Карамелька", где людей сварили в кипятке

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:11:55+03:00

У всех сильные ожоги, врачи борются за их жизнь Фото: Василий Вахрин

Три человека с сильнейшими ожогами в больнице

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Появился список пострадавших при ЧП в пермском мини-отеле «Карамелька», где в ночь на понедельник, 20 января, произошло страшное ЧП.

Около двух часов ночи здесь случилась коммунальная авария, прорвало трубу отопления, и кипяток полился прямо на спящих клиентов гостиницы. Пять человек буквально сварились заживо, еще шесть получили тяжелые ожоги и травмы. Люди не могли эвакуироваться, поскольку гостиница располагалась в подвальном помещении, и запасного выхода здесь не было.

Три человека доставлены в больницу.

1. 33-летняя Мария У.

2. 35-летний Олег У.

3. 28-летний Эдуард М.

У всех сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Женщина в тяжелом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести.

Тем временем, на месте ЧП работают все оперативные службы города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU