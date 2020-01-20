Список пострадавших в хостеле "Карамелька", где людей сварили в кипятке
Появился список пострадавших при ЧП в пермском мини-отеле «Карамелька», где в ночь на понедельник, 20 января, произошло страшное ЧП.
Около двух часов ночи здесь случилась коммунальная авария, прорвало трубу отопления, и кипяток полился прямо на спящих клиентов гостиницы. Пять человек буквально сварились заживо, еще шесть получили тяжелые ожоги и травмы. Люди не могли эвакуироваться, поскольку гостиница располагалась в подвальном помещении, и запасного выхода здесь не было.
Три человека доставлены в больницу.
1. 33-летняя Мария У.
2. 35-летний Олег У.
3. 28-летний Эдуард М.
У всех сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Женщина в тяжелом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести.
Тем временем, на месте ЧП работают все оперативные службы города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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