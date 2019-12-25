«Не могу смотреть на слезы Ирины». Мама пострадавшей в «Хромой лошади» не может добиться для дочери медобследования

- Иринка с лета чувствует себя не очень хорошо, - говорит мама пострадавшей в «Хромой лошади» Тамара Оборина. – Ее явно что-то беспокоит, есть боли. Она часто плачет. Все-таки десять лет прикована к постели, наверняка организм дает сбои. Но добиться нормального медицинского обследования я не могу.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свое восьмилетие, в полночь запустили праздничный фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там – слоеный пирог из пыли, пластика и декоративной соломы.

Погибли 156 человек, многие остались инвалидами.

«Куплю мамочке подарок на Новый год»

39-летняя Ирина Банникова работала в «Хромой лошади» барменом. В ночь пожара она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Уже десять лет женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

Ирина Банникова с мужем. Фото из семейного архива

Ирина - одна из самых тяжелых пострадавших в клубе, но ее мама Тамара Оборина делает все, чтобы поставить дочь на ноги. И врачи, которые наблюдают Ирину все эти годы, очень осторожно говорят, что динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно.

- Нам очень помогают простые люди, - говорит Тамара Геннадьевна. – Мы очень благодарны всем за поддержку. На днях от неизвестных людей пришли подарки для Кирюши, сына Ирины. Он у нас мальчик неизбалованный и был растроган до слез: мол, неужели так бывает, когда незнакомые люди дарят подарки чужим детям? Еще кто-то отправил небольшой денежный перевод с сообщением: «На подарок Кириллу». Я отдала деньги внуку, а он сказал, что потратит их на подарке мамочке, мне и своей тете.

«Журналисты о нас помнят, чиновники - нет»

Смотрела огромными глазами, а потом расплакалась». Главный Дед Мороз России навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову 00:00 00:00

Но есть в семье и трудности, с которыми Тамаре Обориной приходится справляться в одиночку.

- Я не могу добиться, чтобы Ирине провели медицинское обследование, - продолжает женщина. – В ответ – тишина. О нас помнят только журналисты, чиновники - нет. Современная инвалидная коляска, многофункциональная кровать, тренажер для рук и ног – все это помощь простых неравнодушных людей, от соцзащиты мы ничего не получали.

Ирина Банникова уже 10 лет прикована к постелиФото: Юлия Лоза

По словам Тамары Обориной, только после публикаций в СМИ у Ирины взяли анализы и сделали УЗИ, но никакого лечения так и не прописали:

- Единственное, назначили курс массажа, сегодня сделали уже седьмую процедуру. Но Ирина – лежачая больная уже десять лет, 31 декабря ей исполнится 40. Ей просто необходимо провести МРТ, посмотреть состояние внутренних органов. Если все в порядке, назначить хотя бы какое-то общеукрепляющее лечение. Но все мои просьбы остаются без ответа.

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