2018-11-27T13:43:55+03:00
Происшествия

«Я спросил у мамы, почему она такая тоненькая». Дети Ирины Пекарской в первый раз поздравили ее с днем рождения

Пострадавшей в «Хромой лошади» исполнился 31 год, девять из которых – она прикована к постели
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Беда случилась с Ириной Пекарской, когда ей было 22 года. Фото слева сделано незадолго до пожараБеда случилась с Ириной Пекарской, когда ей было 22 года. Фото слева сделано незадолго до пожараФото: из семейного архива
Изменить размер текста:

- Я совсем не помню маму здоровой, - говорит 9-летний Артур, младший сын пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской. Когда случилась трагедия, малышу не было и года. - Но я все равно ее люблю и жалею, она же моя мама.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился в ночь на 5 декабря 2009 года, тогда погибли 156 человек, десятки остались инвалидами. 22-летняя Ирина пришла на вечеринку вместе с мужем Сергеем Колпаковым. Она надышалась угарным газом и получила токсическое поражение мозга. Сергей за мгновение до пожара вышел на улицу покурить и не пострадал.

Он возил жену на лечение в Москву, Питер, в Германию. А когда понял, что все бесполезно, перестал бороться. Шесть лет прикованная к постели женщина провела в неврологии Пермской краевой больницы, а полтора года назад Ирину перевезли в Березники, где живут ее мама, дети и старший брат.

О причинах переезда «КП» писала не раз - в Перми Ирина осталась без ухода близких. Медикам приходилось брить ее наголо, потому что не было даже шампуня. Когда мы об этом написали, читатели собрали для девушки несколько мешков с шампунями, мазями и пеленками.

В Березниках пострадавшая в «Хромой лошади» лежит в паллиативном отделении, ее навещают родные. Врачи говорят, что ни о какой реабилитации не идет и речи - время безнадежно упущено, руки и ноги атрофированы. Сознание молодой женщины - как у ребенка. Она не разговаривает.

Сыновья Ирины - 9-летний Артур и 11-летний Саша - не видели маму больше семи лет. Раньше психологи говорили, что мальчики еще слишком малы, чтобы испытывать такой стресс. Но сейчас дети подросли и пришли поздравить маму с днем рождения, первый раз. На днях Ирине исполнился 31 год, девять из которых она прикована к постели.

- Меня забрали прямо из школы, и я не успел сделать подарок для мамы, - рассказывает Артур. - Но по дороге мы с дядей купили торт и конфеты. Я спросил мамочку, почему она все время лежит в кровати и где у нее болит, но она не умеет разговаривать, только плачет. Она очень тоненькая, наверное, плохо кушает.

- А ты ей что рассказывал? Про учебу?

- Да, я сказал, что Сашка листы с «двойками» из тетрадок вырывает, а я получил «пятерку» по музыке.

- Снова пойдешь к маме в гости?

- Пойдем вместе с Сашей. Он меня старше, но с мамой разговаривать боится и к ее кровати не подходит. А я не боюсь, мы с ней очень хорошо разговариваем.

- Придешь на Новый год?

- Приду и подарок принесу. Я нарисую ее портрет и повешу рядом с кроватью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще больше материалов по теме: «Пермь: пожар в клубе унес жизни более 150 человек»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину