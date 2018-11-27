«Я спросил у мамы, почему она такая тоненькая». Дети Ирины Пекарской в первый раз поздравили ее с днем рождения

- Я совсем не помню маму здоровой, - говорит 9-летний Артур, младший сын пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской. Когда случилась трагедия, малышу не было и года. - Но я все равно ее люблю и жалею, она же моя мама.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился в ночь на 5 декабря 2009 года, тогда погибли 156 человек, десятки остались инвалидами. 22-летняя Ирина пришла на вечеринку вместе с мужем Сергеем Колпаковым. Она надышалась угарным газом и получила токсическое поражение мозга. Сергей за мгновение до пожара вышел на улицу покурить и не пострадал.

Он возил жену на лечение в Москву, Питер, в Германию. А когда понял, что все бесполезно, перестал бороться. Шесть лет прикованная к постели женщина провела в неврологии Пермской краевой больницы, а полтора года назад Ирину перевезли в Березники, где живут ее мама, дети и старший брат.

О причинах переезда «КП» писала не раз - в Перми Ирина осталась без ухода близких. Медикам приходилось брить ее наголо, потому что не было даже шампуня. Когда мы об этом написали, читатели собрали для девушки несколько мешков с шампунями, мазями и пеленками.

В Березниках пострадавшая в «Хромой лошади» лежит в паллиативном отделении, ее навещают родные. Врачи говорят, что ни о какой реабилитации не идет и речи - время безнадежно упущено, руки и ноги атрофированы. Сознание молодой женщины - как у ребенка. Она не разговаривает.

Сыновья Ирины - 9-летний Артур и 11-летний Саша - не видели маму больше семи лет. Раньше психологи говорили, что мальчики еще слишком малы, чтобы испытывать такой стресс. Но сейчас дети подросли и пришли поздравить маму с днем рождения, первый раз. На днях Ирине исполнился 31 год, девять из которых она прикована к постели.

- Меня забрали прямо из школы, и я не успел сделать подарок для мамы, - рассказывает Артур. - Но по дороге мы с дядей купили торт и конфеты. Я спросил мамочку, почему она все время лежит в кровати и где у нее болит, но она не умеет разговаривать, только плачет. Она очень тоненькая, наверное, плохо кушает.

- А ты ей что рассказывал? Про учебу?

- Да, я сказал, что Сашка листы с «двойками» из тетрадок вырывает, а я получил «пятерку» по музыке.

- Снова пойдешь к маме в гости?

- Пойдем вместе с Сашей. Он меня старше, но с мамой разговаривать боится и к ее кровати не подходит. А я не боюсь, мы с ней очень хорошо разговариваем.

- Придешь на Новый год?

- Приду и подарок принесу. Я нарисую ее портрет и повешу рядом с кроватью.

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