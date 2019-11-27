«Улыбалась и плакала». Главный Дед Мороз страны навестил пострадавшую в «Хромой лошади» Ирину Банникову

- Я до сих пор под впечатлением, столько было радости, - говорит Тамара Оборина, мама пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Банниковой. - Когда Дед Мороз зашел в наш дом, я кричала от счастья как маленький ребенок. Даже сама Ирина и ее сын Кирюша спокойнее отреагировали.

В Пермь приехал главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Вечером 27 ноября он зажжет огни городской елки на эспланаде, а накануне навестил Ирину.

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился десять дет назад. Ирина Банникова тогда только вышла из декрета – в заведении она работала барменом.

Так выглядела Ирина до трагедии. Фото из семейного архива

Трагедия унесла жизни 156 человек, многие получили серьезные ожоги и травмы. Ирина надышалась угарным газом, у нее серьезное поражение мозга. Она одна из самых тяжелых пострадавших. Уже десять лет 39-летняя женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

- Я никогда не слышал голос своей мамочки, - говорит ее десятилетний сын Кирилл. – Рассказываю ей про школу, про своих друзей, а она молчит. Смотрит на меня, слушает и ничего не отвечает.

За Ириной все эти годы ухаживает мама Тамара Оборина. Кирилл живет вместе с ними. Развлекает маму своими шуточками и показывает смешные ролики на телефоне.

Ирина прикована к постели уже 10 летФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Когда я узнала, что в Пермь приедет главный Дед Мороз страны, мне очень захотелось, чтобы он навестил Иринку, - говорит Тамара Геннадьевна. - Было интересно, как она на него отреагирует, может быть, что-то вспомнит.

Встреча, по словам родных Ирины, прошла очень тепло.

- Дед Мороз оказался очень большим, выше меня на две головы, - продолжает мама пострадавшей. – Он меня обнял, прижал к себе, и я вся в нем словно укуталась. От него идет такое тепло, такое спокойствие, позитив и счастье. Эти чувства невозможно описать словами. Он обнял Кирюшу, наклонился к Ирине, старался говорить тише, чтобы ее не напугать. А она смотрела на него такими огромными глазами, улыбалась. Было ощущение, что она понимает, кто это, удивляется, что все происходит наяву. Но потом Ирина расплакалась.

Главный Дед Мороз подарил семье Ирины Банниковой подарок – пылесос. И пообещал, что все у них будет хорошо.

- Он гладил Иру по руке и повторял, что все у нее и у нас будет хорошо, - едва сдерживает слезы Тамара Оборина. – И мне сказал: все ваши мечты исполнятся, вы такая чудесная мама!

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