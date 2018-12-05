2018-12-05T13:40:07+03:00
Общество

«Кресло сломалось, и я ношу Ирину на руках»

Мама пострадавшей в «Хромой лошади» бармена заново учит дочь разговаривать
Вероника РАНГУЛОВА
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Ирина иногда смотрит телевизор и слушает музыкуИрина иногда смотрит телевизор и слушает музыкуФото: Вероника РАНГУЛОВА
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Половину небольшой комнаты в квартире, где живет бывший бармен «Хромой лошади» Ирина Банникова, занимает специальная кровать, у которой поднимается изголовье и можно фиксировать положения ног. Рядом крохотный диванчик, на котором спит ее мама. Тамара Геннадьевна уже девять лет ухаживает за дочерью и боится ее оставить одну даже на несколько часов.

А посреди комнаты стоит полуразвалившееся инвалидное кресло Иры.

- Волонтеры подарили нам это кресло на Новый год, и много лет оно нас просто спасало - очень удобное, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Я возила Иру по квартире, чтобы она могла посидеть со всей семьей на кухне. Мы ходили гулять на улицу, брали его с собой на дачу. А сейчас кресло совсем развалилось, колеса не ездят, и в ремонт его уже не берут.

В соцзащите женщине предлагают бесплатную инвалидную каталку, но возить на ней Ирину нельзя.

- Она очень жесткая, нет подголовника и ступенек для ног, Ирина в ней просто не усидит, - объясняет ее мама. Недавно она сама перенесла тяжелую операцию, но ушла из больницы уже на второй день - к дочери. Поднимать тяжести ей категорически нельзя, но мама Ирины, как и все мамы, думает только о дочери.

Ирина Банникова - одна из самых тяжелых пострадавших. Она работала в «Лошади» барменом почти пять лет, с перерывом на рождение ребенка. Вышла из декрета за месяц до трагедии.

Первой о беде узнала сестра Ирины, ей позвонили знакомые и сказали, что в клубе случился пожар. Муж женщины нашел ее в больнице в Закамске. У нее почти не было ожогов, она надышалась угарным газом, сильно пострадал мозг.

Сейчас Ирина живет с мамой, сестрой и сыном. Кириллу уже 10 лет, мальчик учится в четвертом классе.

- Кирюшка хорошо учится, но поведение хромает, - говорит Тамара Геннадьевна. - Нет, он никого не обижает, не хулиганит. Просто очень активный, громкий мальчик.

- Жалеет маму?

- Очень жалеет, часто спрашивает: «Когда же мамочка начнет со мной разговаривать? Мне так хочется ей рассказать про школу!»

Ирина с мамой и Кириллом живут на две пенсии - по 14 тысяч рублей, еще получают доплату за мальчика – это 2,5 тысячи.

- Я уже давно перестала ходить по кабинетам чиновников и просить для Иринки направление в больницу или на реабилитацию, это бесполезно, - говорит Тамара Геннадьевна. - Спасибо, выделили логопеда, который приходит к нам домой и занимается с дочкой по полтора часа. Делают массаж, поют песенки, учатся говорить звуки: да-да, га-га, ма-ма, эээ.

31 декабря Ирине исполнится 39 лет.

- Раньше дочка всегда возмущалась: «Мама, ты зачем меня на Новый год родила? Один подарок вместо двух!» - смеется ее мама. - В этом году мы ей купили музыкальную установку - она очень любит слушать музыку, особенно «Руки вверх!» Иногда смотрит телевизор, когда показывали новости про «Зимнюю вишню» в Кемерово, смотрела и плакала.

Дорогие читатели, однажды с Ириной уже случилось маленькое новогоднее чудо. После заметки в «Комсомолке» волонтеры собрали деньги и купили для пострадавшей удобное инвалидное кресло. Мы очень надеемся, что это случится еще раз.

ВАЖНО

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Ирине Банниковой, счет открыт на имя ее мамы, Обориной Тамары Геннадьевны.

Реквизиты счета: доп. офис №6984/0182

Банк получателя: Западно-Уральский банк Сбербанка России

БИК 045773603

Кор. счет 30101810900000000603

Счет №40817810949493533771/53

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