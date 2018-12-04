9 лет со дня трагедии в «Хромой лошади»: виновники вышли на свободу, не выплатив ни копейки, а пострадавшие так и не смогли вернуться к нормальной жизни

- Каждый год, в ночь на 5 декабря, мы приезжаем на место пожара - почтить память погибших людей, поддержать их родных и поблагодарить Господа, что наши дети остались живы, - говорит мама одной из пострадавших в «Хромой лошади» Тамара Оборина. - Прошло девять лет, а кажется - будто девять дней. До сих пор тяжело и больно все это вспоминать.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку пришло более 350 гостей. В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там - пластик, пыль и декор из соломы.

В страшной трагедии погибли 156 человек!Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Огонь и едкий дым распространились по залу мгновенно. Погас свет, началась паника. Люди рвались к выходу, но выскочить из огненной ловушки было почти нереально - окна заколочены, запасной выход завален хламом, а дверь из зала открывалась только наполовину. Погибли 156 человек! Более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие навсегда остались инвалидами.

Хозяин кафе лечится в Израиле

На скамье подсудимых оказались девять человек - это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили больше 45 лет в колонии.

Единственный, кого не посадили, - это бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов, ему назначили штраф в 70 тысяч рублей.

Первыми вышли из колонии его подчиненные - пожарные инспекторы, за ними - пиротехники и исполнительный директор «Лошади» Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию - в связи с 20-летнием принятия Конституции РФ и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«От звонка до звонка» отсидели коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов - 6 с половиной и 6 лет соответственно.

Самый большой срок - почти 10 лет - получил совладелец клуба Анатолий Зак. За время своего заключения бизнесмен сменил пять колоний - был в Соликамске, Башкирии, Карелии, Челябинске. Хозяина клуба освободили на год раньше срока - три месяца назад.

Сразу после освобождения Анатолий Зак улетел в Израиль.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Мы пытались выяснить, чем занимаются виновники трагедии, оказавшись на свободе.

Как стало известно «КП», сразу после освобождения Анатолий Зак улетел в Израиль - там у него живет семья, есть недвижимость, бизнес. У мужчины серьезные проблемы с сердцем и пищеварительной системой, большую часть срока он провел в тюремной больнице. Его знакомые сообщили, что Анатолий Маркович намерен задержаться в Израиле, чтобы восстановить свое здоровье. О том, вернется ли он когда-нибудь в Пермь, ничего не известно.

Другие фигуранты пытаются наладить свой прежний бизнес. Светлана Ефремова по-прежнему работает директором кондитерской «Пышка», которую открыла еще до трагедии в «Лошади».

- Я буду заниматься тем же, чем и раньше, - писать музыку для фильмов и рекламы, - сказал нам Олег Феткулов. В его анкете также указано, что он работает звукорежиссером.

Сергей Дербенев - военный пенсионер и директор все той же компании «Пироцвет», которая организовала смертельный фейерверк в клубе.

- Прошло столько лет, хотелось бы, чтобы про нас все наконец-то забыли, - сказал «КП» Сергей Евгеньевич. - Единственное, что хочется сказать: я очень надеюсь, что когда-нибудь причину пожара в «Хромой лошади» все-таки пересмотрят. Вспомните трагедию «Зимней вишни» - абсолютный аналог того, что произошло у нас. Только у нас «козлами отпущения» сразу сделали пиротехников: в час случился пожар, в пять - назвали причины. Без всяких экспертиз.

По два рубля в месяц

Когда судья оглашал приговор, он объяснил, что вопрос о компенсации морального вреда потерпевшим (их около 400 человек) решен в долевом порядке между всеми обвиняемыми. Родственники погибших должны получить по полтора миллиона рублей, пострадавшие - по миллиону.

Но полностью с потерпевшими рассчитались только пожарные инспекторы (поскольку они совершили должностное преступление, за них выплатило государство) и Анатолий Зак. Для выплаты компенсаций распродали все его арестованное имущество и доли в различных компаниях. В общей сложности бизнесмен выплатил почти 150 миллионов рублей, исполнительное производство в отношении него закрыто.

- К Заку у нас нет никаких претензий, он свое отсидел и выплатил, - говорят родственники погибших. - Остальные виновники благополучно все забыли. В лучшем случае приходит по два рубля в месяц.

Ниже - список должников и суммы, которые им назначил суд:

Исполнительный директор Светлана Ефремова - 270 тысяч рублей за каждого погибшего и 180 - пострадавшим.

Арт-директор Олег Феткулов - 180 и 120 тысяч рублей.

Пиротехник Сергей Дербенев - 300 и 100 тысяч рублей.

Пиротехник Игорь Дербенев - 150 и 100 тысяч рублей.

Коммерческий директор Константин Мрыхин (его судили отдельно от остальных) - 1,5 миллиона рублей за погибшего, миллион - тяжелым пострадавшим, 500 тысяч рублей - получившим средний вред здоровью.

- В этом году никаких выплат не было точно, - говорит мама Ирины Банниковой, которая осталась инвалидом. - От Феткулова и Мрыхина, кажется, вообще не было ни копейки за все эти годы.

- Даже если какие-то суммы приходят на книжку, они просто смешные - один рубль, два рубля и 5 копеек, - подтверждают другие потерпевшие. - Если все сосчитать, то максимум в год выходит 200 рублей - со всех виновников. Это возмутительно, конечно, такими темпами они нам до конца жизни и половины не выплатят.

СУДЬБЫ ПОСТРАДАВШИХ

«Кресло сломалось, и я ношу Ирину на руках»

Половину небольшой комнаты в квартире, где живет бармен «Хромой лошади» Ирина Банникова, занимает специальная кровать, у которой поднимается изголовье и можно фиксировать положения ног. Рядом крохотный диванчик, на котором спит ее мама. Тамара Геннадьевна уже девять лет ухаживает за дочерью и боится ее оставить одну даже на несколько часов.

За Ириной Банниковой уже 9 лет ухаживает мама.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

А посреди комнаты стоит полуразвалившееся инвалидное кресло Иры.

- Волонтеры подарили нам это кресло на Новый год, и много лет оно нас просто спасало - очень удобное, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Я возила Иру по квартире, чтобы она могла посидеть со всей семьей на кухне. Мы ходили гулять на улицу, брали его с собой на дачу. А сейчас кресло совсем развалилось, колеса не ездят, и в ремонт его уже не берут.

В соцзащите женщине предлагают бесплатную инвалидную каталку, но возить на ней Ирину нельзя.

- Она очень жесткая, нет подголовника и ступенек для ног, Ирина в ней просто не усидит, - объясняет ее мама. Недавно она сама перенесла тяжелую операцию, но ушла из больницы уже на второй день - к дочери. Поднимать тяжести ей категорически нельзя, но мама Ирины, как и все мамы, думает только о дочери.

Ирина Банникова - одна из самых тяжелых пострадавших. Она работала в «Лошади» барменом почти пять лет, с перерывом на рождение ребенка. Вышла из декрета за месяц до трагедии.

Первой о беде узнала сестра Ирины, ей позвонили знакомые и сказали, что в клубе случился пожар. Муж женщины нашел ее в больнице в Закамске. У нее почти не было ожогов, она надышалась угарным газом, сильно пострадал мозг.

Сейчас Ирина живет с мамой, сестрой и сыном. Кириллу уже 10 лет, мальчик учится в четвертом классе.

- Кирюшка хорошо учится, но поведение хромает, - говорит Тамара Геннадьевна. - Нет, он никого не обижает, не хулиганит. Просто очень активный, громкий мальчик.

- Жалеет маму?

- Очень жалеет, часто спрашивает: «Когда же мамочка начнет со мной разговаривать? Мне так хочется ей рассказать про школу!»

Ирина с мамой и Кириллом живут на две пенсии - по 14 тысяч рублей, еще получают доплату за мальчика – это 2,5 тысячи.

- Я уже давно перестала ходить по кабинетам чиновников и просить для Иринки направление в больницу или на реабилитацию, это бесполезно, - говорит Тамара Геннадьевна. - Спасибо, выделили логопеда, который приходит к нам домой и занимается с дочкой по полтора часа. Делают массаж, поют песенки, учатся говорить звуки: да-да, га-га, ма-ма, эээ.

31 декабря Ирине исполнится 39 лет.

- Раньше дочка всегда возмущалась: «Мама, ты зачем меня на Новый год родила? Один подарок вместо двух!» - смеется ее мама. - В этом году мы ей купили музыкальную установку - она очень любит слушать музыку, особенно «Руки вверх!» Иногда смотрит телевизор, когда показывали новости про «Зимнюю вишню» в Кемерово, смотрела и плакала.

Дорогие читатели, однажды с Ириной уже случилось маленькое новогоднее чудо. После заметки в «Комсомолке» волонтеры собрали деньги и купили для пострадавшей удобное инвалидное кресло. Мы очень надеемся, что это случится еще раз.

ВАЖНО

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Ирине Банниковой, счет открыт на имя ее мамы, Обориной Тамары Геннадьевны.

Реквизиты счета: доп. офис №6984/0182

Банк получателя: Западно-Уральский банк Сбербанка России

БИК 045773603

Кор. счет 30101810900000000603

Счет №40817810949493533771/53

«Хочу каблуки, за руль и движуху»

36-летняя Ксения Мокрушина - еще одна жертва «Хромой лошади». Подружка Таня собиралась замуж и попросила Ксюшу быть свидетельницей. В тот вечер девчонки - в компании было семь человек - организовали девичник. Сначала каталась на лимузине, пили шампанское, а потом приехали в «Хромую лошадь», где у них был заказан столик.

В тот роковой вечер трое из семи подруг погибли.Фото: из семейного архива

- Мы увидели, что люди стали пробиваться к выходу, но все сидели и сидели за столом, - вспоминает Ксения. - Потом тоже пошли к выходу, а там - давка.

Девушку сбили с ног у самого выхода. Кто-то пробежал прямо по ней, кто-то, вдохнув едкий дым, упал без чувств сверху.

Ксюшу вытащили на улицу и положили прямо на холодную землю. Врач «скорой» заметил, что девушка дышит, погрузил на носилки и отвез в больницу.

- Ксюша жила вместе со своим мужем отдельно, - рассказывает ее мама Ирина. - Ночью они созванивались, дочка сказала, что скоро приедет домой, а потом перестала брать трубку. Уже утром из новостей мы узнали про пожар, поехали ее искать. Объехали все морги, больницы и нашли ее в Закамске.

Ксения Мокрушина тоже стала жертвой «Хромой лошади»Фото: Вероника РАНГУЛОВА

По словам родных девушки, на всю больницу был один аппарат искусственной вентиляции легких. Пострадавшим в «Хромой лошади» давали дышать по очереди, а на следующий день Ксению транспортировали в Питер.

Девушка получила сильные внутренние ожоги, в коме она провела больше месяца и открыла глаза только в Рождество. Ей не сразу сказали, что три девочки из их компании погибли.

Уже в Питере врачи обнаружили, что у пациентки сломаны кости таза и травмированы суставы левой руки. Мама Ксюши заново учила дочь говорить, ходить, держать в руках ложку.

- У меня сильно нарушена координация движений и речь, - Ксюша старается говорить четко, не любит, когда переспрашивают. - Я занимаюсь каждый день. Сначала делаю упражнения на шведской стенке, потом приседания, степ, велосипед. Жаль, сломалась беговая дорожка и никак не получается накопить на эллипсоид. Он стоит почти как вся моя пенсия по инвалидности.

Ксения перенесла три операции. Две - на бедре, поставили импортный протез, еще одна на руке - она не сгибалась.

- Без помощи мамы я не могу ни одеться, ни на улицу выйти, - говорит девушка и вспоминает про мужа, с которым развелась почти сразу после трагедии в «Лошади»: - Я купила ему машину, думала, что он будет возить меня в больницу, помогать, поддерживать, а он даже ни разу не навестил. Как только немного пришла в себя, сразу поехала в ЗАГС и подала на развод.

Ксюша большая умница. Несмотря на все сложности со здоровьем, она хочет жить - полноценно, интересно, одним словом - на полную катушку.

- Когда звонят мои подружки и приглашают погулять на эспланаду или съездить на дачу, я с удовольствием еду, - смеется Ксения. - Больше всего на свете я хочу выздороветь, научиться нормально ходить и пойти работать. У меня два образования, до «Лошади» я работала методистом в университете, это было очень интересно. Еще хочу надеть свои любимые туфли на высоком каблуке и сесть за руль. Одним словом, хочу движуху.

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