«Хочу рассказать мамочке про школу». Родные пострадавшей в «Хромой лошади» поговорят с ней впервые за девять лет

- Мне так хочется поговорить с мамочкой, рассказать про школу, друзей и грамоту, которую мне дали за хорошую учебу, - рассказывает 10-летний сын пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Банниковой. – Мама на меня смотрит, слушает, но ничего не отвечает. И мне становится скучно.

Когда в Перми сгорел ночной клуб, где погибли 156 человек, Кирюшка был совсем маленьким и совсем не помнит маму здоровой. Ирина Банникова, напомним, работала в «Лошади» барменом. В ночь пожара она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Она одна из самых тяжелых пострадавших. Уже почти десять лет 39-летняя женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

«Спасибо добрым людям за этот подарок»

За Ириной все эти годы ухаживает мама Тамара Оборина. Бегает по больницам и кабинетам чиновников: любое направление в больницу, реабилитационный центр, на занятия с логопедом - все приходится выбивать с боем.

Еще перед Новым годом мы писали о том, что коляска, которую Ирине купили волонтеры, развалилась от старости на части. В соцзащите предложили кресло без подголовника и подставки без ног, но в таком Ирина не усидит. Пришлось отказаться.

Когда в «Комсомолке» вышла об этом статья, случилось невероятное. Неравнодушные люди буквально за несколько часов собрали огромную сумму на новую, современную и удобную коляску. А потом – Новый год же – случилось еще одно чудо! Инвалидное кресло для пермячки купил неизвестный бизнесмен. Он живет в другом городе, но уже несколько лет помогает Ирине финансово.

Ирина с мамойФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Не хватает слов, чтобы выразить благодарность всем добрым людям, которые откликнулись и помогли, - Тамара Геннадьевна старается не плакать, но слезы текут сами по себе. Вместе с ней, чувствуя настроение мамы, плачет Ирина. – Огромное вам всем материнское спасибо и низкий поклон. Пользуясь случаем, особенно хочу поблагодарить людей, которые перечисляют нам посильные суммы почти каждый месяц.

Сейчас Ирина с мамой и сыном живет на даче, куда на днях привезли новую кровать.

- Раз коляску покупать не пришлось, мы потратили эти деньги на такое вот многофункциональное устройство с пультом управления, - говорит Тамара Оборина. – Она занимает очень много места, но невероятно удобная для лежачего больного – все опускается, поднимается, фиксируется. Дочке в ней очень комфортно, а для меня это настоящее спасение для больной спины. Мне больше не приходится ворочать Ирину туда-сюда, подкладывать валики и подушки, чтобы она не упала.

Рядом с кроватью стоит то самое кресло, которое Ирине подарил незнакомый мужчина.

- Каждое утро я пересаживаю Ирину в кресло, и мы выходим гулять в сад, - говорит ее мама. – На даче дочь чувствует себя прекрасно. Щечки появились, румянец, настроение отличное. Кирилл живет с нами, развлекает маму своими шуточками, включает телевизор, показывает ролики на телефоне. Он очень бойкий, но добрый парень. В последнее время я все чаще замечаю, что дочь смотрит на Кирюшку осмысленным взглядом. Верю, что она нас понимает. И очень надеюсь, что когда-нибудь Иринка с нами заговорит. Она молчит почти десять лет.

Тот самый аппаратФото: Вероника РАНГУЛОВА

«Ирина сама попросит стакан воды»

Тамара Геннадьевна уверена, что сумеет поставить дочь на ноги и вернуть к нормальной жизни. Но пока общается с ней как с маленьким ребенком:

- Мама ругает - Ира хмурится, мама хвалит - Ира улыбается. Если смотрит по телевизору смешные передачи, смеется над шутками. А когда в новостях показывали страшные кадры из «Зимней вишни», плакала и грустила несколько дней. Мозг – самая неизученная часть человеческого организма, но даже врачи верят в Иринку.

После очередного курса реабилитации медики предложили родным женщины приобрести для нее аппарат, который называется «НейроЧат». Эта система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться со своими близкими через компьютер.

«НейроЧат», или «Система для общения силой мысли» - это новейшая разработка российских ученых. На голову пациента крепится специальный шлем - нейрогарнитура, которую подключат к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

- Можно делать совсем простые вещи, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Например, вывести на монитор различные картинки из бытовой жизни. Ирина концентрирует свое внимание на одной из них - на стакане с водой, к примеру. И мы понимаем, она хочет пить.

«НейроЧат» также позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

- Захочет Иринка написать слово «мама», значит выбирает букву «м», потом «а» и так далее, - объясняет Тамара Геннадьевна, которая пока тренируется работать с системой на собственном опыте. – Так, буква за буквой или выбирая готовые слова на экране, можно печатать как короткие сообщения, так и целые предложения. Это совершенно необыкновенная вещь! Я счастлива, что она теперь у нас есть.

Мы пытаемся пристроить «НейроЧат» на голове у Ирины. А она смеется и отворачивается.

- Мамуля, не сопротивляйся, - хохочет Кирилл. – Научишься разговаривать и будешь мне книжки читать.

- «НейроЧат» нам выдали в Минздраве бесплатно, - говорит Тамара Оборина. – За свои средства мы купили к нему только специальный ноутбук. Теперь ждем, когда из декретного отпуска вернется наш логопед и будет осваивать виртуальную клавиатуру вместе с Ириной. Я очень надеюсь, что эта система поможет нам лучше понимать, о чем думает дочь, наладить с ней общение.

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