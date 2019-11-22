Последние минуты «Хромой лошади»: жуткая вечеринка длилась всего полчаса

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» стал самым крупным в истории России по числу жертв. В ночь на 5 декабря заведение отмечало свое восьмилетие, на вечеринку пришло более 350 гостей. В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там - пластик, пыль и декор из соломы.

Огонь и едкий дым распространились по залу мгновенно. Погас свет, началась паника. Люди рвались к выходу, но выскочить из огненной ловушки было почти нереально - окна заколочены, запасной выход завален хламом, а дверь из зала открывалась только наполовину.

Погибли 156 человек! Более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие навсегда остались инвалидами.

На скамье подсудимых оказались девять человек - это менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили больше 45 лет в колонии.

Единственный, кого не посадили, - это бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов, ему назначили штраф в 70 тысяч рублей.

Первыми вышли из колонии его подчиненные - пожарные инспекторы, за ними - пиротехники и исполнительный директор «Лошади» Светлана Ефремова. Все они попали под амнистию - в связи с 20-летнием принятия Конституции РФ и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«От звонка до звонка» отсидели коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов - 6 с половиной и 6 лет соответственно.

Самый большой срок - почти 10 лет - получил совладелец клуба Анатолий Зак. Хозяина клуба год назад.

Лысый мужчина пытался сбить пламя стулом

В ночь пожара в клубе работало пять видеокамер, которые запечатлели последние секунды «Хромой лошади».

Вот, что засняла камера в зале, установленная напротив сцены:

3 минуты 38 секунд. Артисты заканчивают свое выступление. По залу распространяется легкий прозрачный дым. Люди думают, что это спецэффекты и не обращают никакого внимания.

5 минут. От столика встает какая-то девушка, идет к сцене.

6 минут 45 секунд. Люди смотрят вверх, некоторые отскакивают назад.

6 минут 56 секунд. На потолке разгорается пламя, из-за столика вскакивают две пары и бегут к выходу. Одновременно с ними официантка тоже резко разворачивается и бежит назад.

7 минут. Бритый наголо мужчина в сером свитере хватает стул и пытается им сбить огонь на сцене.

7 минут 23 секунды. В зале гаснет свет.

7 минут 29 секунд. Людей в помещении уже не видно.

7 минут 38 секунд. Запись обрывается.

Три минуты на спасение

О том, что происходило дальше, можно судить по записи, которую сделал приглашенный на вечернику оператор:

Первые полчаса записи – это встреча гостей у входа.

26 минут. На сцене выступают танцоры

27 минут 20 секунд. Приводят в действие пиротехнические установки, на сцену выходит конферансье.

28 минут 30 секунд. Ведущий приглашает двух девушек, у которых сегодня тоже День рождения, потом еще двух. Пока слышатся поздравления, объектив камеры наезжает на потолок – справа уже видно возгорание.

30 минут 43 секунды. Люди бегут в сторону выхода, правая створка двери закрыта. Какой-то мужчина в черной рубашке пытается ее открыть, но его оттесняют.

31 минута 25 секунд. В зале гаснет свет.

31 минута 40 секунд. Оператор выходит на улицу и продолжает снимать выбегающих из помещения людей.

32 минуты 24 секунды. Приехала первая пожарная машина. Следующие семь минут продолжается настоящий хаос – раненые люди, крики о помощи.

39.20 – конец жуткой вечеринки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/413184" frameborder="0"></iframe> Пожар в Перми унёс 100 жизней за три минуты. Как это было.Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" 4 декабря: более 130 человек пострадало, в тяжелом состоянии 79 раненых.

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