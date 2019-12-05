"Муж об Иринке даже не вспоминает". Как сейчас живут пострадавшие в "Хромой лошади"

5 декабря 2009 года ночной клуб «Хромая лошадь» отмечал свое восьмилетие. В полночь запустили фейерверк, который попал в потолок, состоящий из пластика и соломы. Огонь и дым быстро распространились по залу. В результате пожара погибли 156 человек, а более ста получили тяжелые травмы и ожоги.

Мы поговорили с родителями пострадавших при пожаре девушек и спросили, как они живут спустя 10 лет после трагедии.

Сын Ирины Пекарской решил стать врачом, чтобы вылечить маму

Ирина Пекарская пришла в «Хромую лошадь» с мужем. Мужчина курил на улице, когда начался пожар. Его 22-летняя жена оказалась в самом эпицентре: лежала на полу и, пока не потеряла сознание, кричала и звала на помощь.

Ирина и Сергей. Фото из семейного архива

Ирина выжила, но получила тяжелое токсическое поражение мозга. Ее долго лечили в Москве, затем в питерском институте мозга. Потом неравнодушные пермяки помогли собрать деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела год и три месяца, но все лечение оказалось бесполезным.

Шесть лет прикованная к постели девушка провела в неврологии Пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, но со временем перестал бороться и приходить в больницу.

Тем не менее все деньги Ирины как ее опекун - выплаты от виновников трагедии, спонсорские средства, пенсию по инвалидности - забирал себе.

Первое время Сергей помогал женеФото: Вероника РАНГУЛОВА

Куда тратил - никто не знает. Ирину в больнице брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. После публикаций в «Комсомолке» неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней. А чиновники организовали переезд Пекарской в Березники, где живут ее мама и дети.

У Ирины два сына. Артуру 10 лет, он учится в четвертом классе. Саше - 12, он шестиклассник. Мальчики живут с бабушкой.

- Ребятки у нас растут хорошие, но к маме в больницу мы их не водим - врачи сказали, что это небезопасно для их детской психики, - говорит мама Пекарской Галина Васильевна. - Артур мечтает окончить школу на «пятерки» и стать врачом. Чтобы вылечить свою мамочку. А муж об Иринке даже не вспоминает.

Ирина уже два с половиной года находится в паллиативном отделении. Врачи говорят, что поставить ее на ноги - шансов уже нет.

У пострадавшей в "Хромой лошади" нет шансов встать на ноги 00:00 00:00

Ирина Пекарская 10 лет прикована к постелиФото: Екатерина ГАСПЕР

- Я хорошо знаю историю болезни Ирины Пекарской, - говорит главный ангеоневролог Пермского края Роман Энгаус. - У нее тяжелое токсическое поражение вещества головного мозга, постгипоксическая энцефалопатия. Учитывая тяжесть травмы, осложнения, которые развиваются у длительно неподвижных людей, эту пациентку на ноги не поставить. Никаких высших корковых функций, таких, как возможность читать, писать, считать, разговаривать, не вернуть. Она может на что-то реагировать и высказывать некоторые эмоции - громко хохотать, кричать, плакать или немного улыбаться. Но это все. Происходящее она не понимает, реабилитационного потенциала у нее нет.

Бармена «Лошади», прикованную к постели, учат работать на компьютере

- Я никогда не слышал голос своей мамочки, - говорит 10-летний Кирилл, сын пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Банниковой. - Рассказываю ей про школу, про своих друзей, а она молчит. Смотрит на меня, слушает и ничего не отвечает.

39-летняя женщина работала в «Хромой лошади» барменом. Она вышла из декрета буквально накануне трагедии. Надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Уже десять лет женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

Ирина Банникова с мужем. Фото из семейного архива

Ирина - одна из самых тяжелых пострадавших в клубе, но ее мама Тамара Оборина делает все, чтобы поставить дочь на ноги. И врачи, которые наблюдают Ирину все эти годы, очень осторожно говорят, что динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно.

- С Ириной я работаю уже пять лет и, безусловно, вижу результат, - говорит логопед Татьяна Мозжегорова. - Раньше она неадекватно воспринимала действительность, выражала свои эмоции криком, очень тяжело реагировала на врачей и незнакомых людей. Сейчас все намного лучше. Она реагирует на вопросы, воспринимает шутки, внимательно разглядывает лица, фокусирует взгляд на предметах.

Когда Ирине на пожаре стало плохо, я начала падать: мама Ирины Банниковой вспоминает страшную трагедию 00:00 00:00

Татьяна занимается с Ириной по новейшей компьютерной методике, которую разработали российские ученые. Программа позволяет общаться людям с тяжелыми нарушениями речи и движений. Аппарат называется «Нейрочат», или «Система для общения силой мысли».

Ирина Банникова с сыномФото: Вероника РАНГУЛОВА

На голову пациента крепится специальный шлем - нейрогарнитура, которую подключают к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

- Можно делать совсем простые вещи, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Например, вывести на монитор различные картинки из бытовой жизни. Ирина концентрирует свое внимание на одной из них - на стакане с водой, к примеру. И мы понимаем, она хочет пить.

«НейроЧат» также позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

А к Новому году родные Ирины Банниковой заказали для нее еще один прибор, с помощью которого женщина сможет наладить общение с близкими.

- Айтрекер - это пластинка, которая крепится на монитор ноутбука или компьютера, - объясняет Татьяна Мозжегорова. - Глаза пациента работают как клик компьютерной мышки. Таким образом, пользователь может писать на экране сообщения, генерировать речь и даже пользоваться интернетом.

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