«С лета плачет от боли». Мама Ирины Банниковой не может добиться, чтобы дочери сделали УЗИ

- Я никогда не слышал голос своей мамочки, - говорит 10-летний Кирилл, сын пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Банниковой. – Рассказываю ей про школу, про своих друзей, а она молчит. Смотрит на меня, слушает и ничего не отвечает.

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случился в ночь на 5 декабря 2009 года. Заведение отмечало свое восьмилетие, в полночь запустили праздничный фейерверк. Горящая частица попала в потолок, а там – слоеный пирог из пыли, пластика и декоративной соломы. Погибли 156 человек, многие остались инвалидами. К десятилетию трагедии мы подготовили цикл материалов.

39-летняя Ирина Банникова работала в «Хромой лошади» барменом. Она вышла из декрета буквально накануне трагедии. Надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Уже десять лет женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

После реабилитации Ирина Банникова стала чувствовать себя лучше. 00:00 00:00

«Сама попросит стакан воды»

Ирина – одна из самых тяжелых пострадавших в клубе, но ее мама Тамара Оборина делает все, чтобы поставить дочь на ноги. И врачи, которые наблюдают Ирину все эти годы, очень осторожно говорят, что динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно.

Такой была Ирина до трагедии. Фото из семейного архива

- С Ириной я работаю уже пять лет и, безусловно, вижу результат, - говорит пермский логопед Татьяна Мозжегорова. – Раньше она неадекватно воспринимала действительность, выражала свои эмоции криком, очень тяжело реагировала на врачей и незнакомых людей. Сейчас все намного лучше. Она реагирует на вопросы, воспринимает шутки, внимательно разглядывает лица, фокусирует взгляд на предметах.

Татьяна занимается с Ириной по новейшей компьютерной методике, которую разработали российские ученые. Программа позволяет общаться людям с тяжелыми нарушениями речи и движений. Аппарат называется «Нейрочат», или «Система для общения силой мысли».

На голову пациента крепится специальный шлем - нейрогарнитура, которую подключат к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

- Можно делать совсем простые вещи, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Например, вывести на монитор различные картинки из бытовой жизни. Ирина концентрирует свое внимание на одной из них - на стакане с водой, к примеру. И мы понимаем, она хочет пить.

«НейроЧат» также позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

Кирилл с мамой. Фото Вероники РангуловойФото: Вероника РАНГУЛОВА

Ирину научат работать на компьютере

- «Нейрочат» - довольно сложная программа, - говорит логопед. – И пока у нас не получается работать с ней так, как бы хотелось. Но Ирина молодец, она старается. Терпеливо ждет, пока мы настраиваем датчики, подключаем гарнитуру. Чувствуется, что эти занятия вызывают ее интерес. Пока получается так, что программа считывает наши реакции через Ирину. И мы пытаемся добиться, чтобы она без нашей помощи понимала конкретные программы. Например, я держу ее за руку и сжимаю в тот момент, когда загорается нужный символ. И Ирина реагирует на него.

Родные Ирины Банниковой заказали для нее еще один прибор, с помощью которого женщина сможет наладить общение с близкими.

- Еще в прошлом году неравнодушные пермяки собрали для Иринки деньги на новую коляску, - говорит Тамара Оборина. – Получилось так, что коляску нам подарили, а на собранные средства мы купили многофункциональную кровать. Остальные деньги не тратили, а сейчас решили купить на них айтрекер. Уже заказали устройство, ждем, когда нам его доставят.

Айтрекер – это специальное устройство для работы на компьютере пользователями с ограниченными возможностями.

- Это пластинка, которая крепится на монитор ноутбука или компьютера, - продолжает Татьяна Мозжегорова. – Она позволяет управлять компьютером при помощи глаз. То есть глаза пациента работают как клик компьютерной мышки. Таким образом, пользователь можно писать на экране сообщения, генерировать речь и даже пользоваться интернетом. Выбор программ очень большой. И мы, конечно, начнем с самых простых.

Недавно главный Дед Мороз страны навестил семью Ирины. Фото предоставлено мамой Ирины

«Не могу добиться приема у врача»

- Чтобы добиться приема у другого врача, приходится в буквальном смысле воевать, - говорит Тамара Геннадьевна. – Ирина с лета часто плачет, словно ее беспокоят какие-то боли. Я хочу проверить ее здоровье. Хожу по медицинским кабинетам, да только без толка. С другом добилась, чтобы дочь осмотрел один специалист, потом пришла лаборант – взяла кровь на анализ. На этом тишина.

Как объясняет Тамара Геннадьевна, у многих пострадавших в «Хромой лошади» серьезные проблемы с легкими, нужны регулярные обследования.

- Я настаиваю, чтобы Ирине сделали УЗИ, рентген и все необходимое, но пока безрезультатно.

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