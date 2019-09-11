"Плачет, когда слышит голос мамы и детей". Врачи говорят, что у Ирины Пекарской уже нет шансов вернуться к нормальной жизни

- Целыми днями кричит, и днем, и ночью, а как кричит – вся в лице меняется, жалко так ее, - говорят соседки по палате 31-летней Ирины Пекарской, одной из самых тяжелых пострадавших в «Хромой лошади».

Брили наголо, потому что никто не покупал шампунь

Пожар в пермском ночном клубе, напомним, случился 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, десятки - остались инвалидами.

Тогда, почти 10 лет назад, Ирина Пекарская пришла в "Лошадь" вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Мужчина курил на улице, когда начался пожар. Его 22-летняя жена оказалась в самом эпицентре: лежала на полу и, пока не потеряла сознание, кричала и звала на помощь.

Ирина выжила, но получила тяжелое токсическое поражение мозга. Ее долго лечили в Москве, затем в питерском институте мозга. Потом неравнодушные пермяки помогли собрать деньги, чтобы отправить девушку на лечение в Германию. В немецкой клинике Ира провела год и три месяца, но все лечение оказалось бесполезным.

Шесть лет прикованная к постели девушка провела в неврологии пермской краевой больницы. За ней сначала ухаживал муж, но со временем перестал бороться и приходить в больницу.

Тем не менее, все деньги Ирины как ее опекун - выплаты от виновников трагедии (это более миллиона рублей), спонсорские средства (еще несколько сотен тысяч евро), пенсию по инвалидности (14 тысяч рублей в месяц) - он забирал себе.

Куда тратил - никто не знает. Ирину в больницу брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня. После публикаций в "Комсомолке" неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней. А чиновники организовали переезд Пекарской в Березники, где живут ее мама и дети.

Литр еды на день

В паллиативном отделении Ирина Пекарская лежит уже два с половиной года.

На этой неделе мы навестили ее в больнице. В палате, помимо Ирины, еще пятеро женщин. «За полчаса до вас успокоилась», - поделились они. Около кровати Ирины тумбочка и столик, полностью заставленные вещами. Тут и влажные салфетки, и средства гигиены, и бутылки с питьевой водой, и куча лекарств. Приносят родственники и волонтеры. Медсестры и санитарки пишут им записки, что закончилось, что нужно купить.

У кровати - иконы и необходимые вещи.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Над тумбочкой – иконы. На кровать приклеен листочек с написанными от руки данными - «Пекарская Ирина Юрьевна».

Палатная медсестра рассказывает, что все это время в состоянии Ирины не наблюдается никаких изменений, а иногда бывают ухудшения – может подняться температура. Врачи говорят, что шансы на восстановление практически нулевые.

По утрам санитарки приходят к Ирине, чтобы умыть и перевернуть. Заливают на день в специальный пакет литр питательной смеси «Фрезубин». Она поступает напрямую через зонд в желудок. Капельница медленно капает с утра до вечера – быстро нельзя. Медсестры считают, что только благодаря этой жидкости Ирина еще жива. Также подливают воду для питья, дают таблетки по листу назначения врача. Когда сильно кричит, ставят обезболивающие уколы, после них девушка на время успокаивается.

"Гладим по животику - смеется"

- Она как ребенок, сейчас ее развитие на уровне младенца, - рассказывают медсестры. – Гладим ее по животу – она хохочет. Любит внимание, как любой человек.

Кровать подписана.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Раза три в неделю к Ирине приходят родственники – брат и мама его жены. Сама супруга пока посещать больницу не может - в семье маленький ребенок. Родные помогают ухаживать за девушкой, разговаривают с ней, гладят, приносят минеральную воду, шампуни, влажные салфетки, которых уходит довольно много, и другие необходимые вещи. Маму Ирины медики в больнице ни разу не видели (женщина инвалид, и не может выходить на улицу). Ирина "разговаривает" с мамой по телефону - родственники включают громкую связь. В эти моменты Ирина начинает громко кричать и плакать.

- Что-то сейчас еще нужно? – спрашиваем мы.

- Только человеческий уход, - отвечает медсестра. – Соседкам по палате тяжело с ней. Это паллиативное отделение, в основном все лежат с онкологией, им и так тяжело от своей боли, хочется покоя, и они просят перевести куда-нибудь Ирину. Я их прекрасно понимаю, но объясняю, что это тоже больной человек. Жалко ее.

В больнице есть храм-часовня. Матушка Елена рассказала, что приходила к Ирине и читала молитвы. Их девушка переносит тяжело - тоже начинает кричать и плачет.

- Значит, все-таки понимает, тревожится, - рассуждает матушка. – Батюшка по согласованию с родственниками провел соборование, присутствовал брат. Еще бы сейчас причастить…

Дети Ирины в больницу не приходят. За все время, по словам медсестер, они были один раз. «Да и зачем им видеть маму в таком состоянии, - говорят в больнице, - это такой стресс. Пусть знают ее по фото, красавицей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшую в «Хромой лошади» в больнице бреют наголо, потому что некому купить ей шампунь

Ирину Пекарскую никто не навещает. Сейчас ей очень нужны средства гигиены и мази от пролежней (подробнее)

Мать пострадавшей в «Хромой лошади»: «Ира оставила ради мужа работу и учебу, а он бросил ее и детей»

«Комсомолка» пыталась выяснить, почему Ирина Пекарская осталась в больнице совсем одна и кто тратил ее пенсию по инвалидности (подробнее)

Коммерческий директор сгоревшего клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу, не выплатив пострадавшим ни копейки

Напомним, в ночь трагедии, 5 декабря 2009 года, бизнесмен приехал в клуб со своей женой Александрой. Девушка получила сильный ожоги, а ее муж вышел из горящего помещения невредимым и подался в бега, позже его поймали в Испании (подробнее)

Вместо денежных компенсаций потерпевшим «Хромой лошади» предложили шторы, ковры и цветочные горшки

- Меня очень возмутило письмо, которое на днях пришло от судебных приставов, - говорит одна из потерпевших «Хромой лошади», которая потеряла на пожаре дочь. - Его суть в том, что нам предложили вместе денежной компенсации морального вреда взять личные вещи виновников - шторы, ковры, картины и прочее (подробнее)