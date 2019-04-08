«Ирина молчит уже девять лет». Мысли пострадавшей в «Хромой лошади» прочитает компьютерная программа

- В нашем доме поселилось счастье, - улыбается, не скрывая слез радости, мама Ирины Банниковой. – У моей второй дочки родился долгожданный сыночек, Ванечка. И Иришка так хорошо реагирует на племянника, очень внимательно наблюдает за ним, улыбается.

Ирина Банникова, напомним, работала в «Хромой лошади» барменом. В ночь пожара она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. 39-летняя женщина прикована к постели, она не говорит, не может держать в руке ложку.

Ухаживает за Ирой ее мама, Тамара Оборина. Еще перед Новым годом мы писали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться семье с инвалидом: коляска, которую Ирине купили волонтеры, развалилась буквально на части. В соцзащите предложили кресло без подголовника и подставки без ног – в таком Ирина сидеть не сможет.

Когда вышла статья, случилось просто невероятное. История стала вирусной и разлетелась по соцсетям. Буквально за сутки нужная сумма на новую - современную и удобную – коляску была собрана.

А потом случилось еще одно чудо. Инвалидную коляску для Ирины купил неизвестный бизнесмен. Он живет в другом городе, но уже несколько лет следит за судьбой пермячки и помогает ей финансово.

- Раз коляска у нас уже есть, на деньги, которые были собраны неравнодушными людьми, мы решили купить для Иринки еще одну многофункциональную кровать, - рассказала «Комсомолке» Тамара Геннадьевна. – Дома у нас такая есть, но все лето мы живем на даче. И перевозить такую массивную конструкцию туда - обратно просто нереально.

После статьи в «КП» для Ирины сразу же нашлась свободная путевка в реабилитационный центр.

- После лечения реабилитологи предложили нам попробовать аппарат, который называется НейроЧат, - рассказывает мама Ирины. - Эта система, которая позволяет людям с тяжелыми нарушениями речи и движений, общаться со своими близкими через компьютер.

НейроЧат - это новейшая разработка российских ученых, которая уже используется во многих реабилитационных центрах. На голову пациента крепится нейрогарнитура, которая регистрирует и преображает мысли человека и выводит их в виде текста на экран компьютера.

- НейроЧат позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения, - говорят разработчики. - Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

Так, буква за буквой или выбирая готовые слова на экране, человек может печатать как короткие сообщения, так и целые предложения.

- Нам нужно будет купить только ноутбук, к которому будет подключаться гарнитура, - говорит Тамара Оборина. - А сам аппарат нам пообещали предоставить в домашнее использование через реабилитационный центр. Я очень надеюсь, что эта система поможет нам лучше понимать, о чем думает дочь, наладить с ней общение. В последние месяцы в нашей семье произошла целая цепочка хороших событий. Курс реабилитации, постоянные занятия с логопедом - и мы, и врачи замечаем, что у дочери есть прогресс. А сейчас, когда в доме появился маленький ребенок, все стало еще лучше. Он очень похож на сына Ирины Кирюшу, такой же рыженький, хорошенький. Я верю в Иру, знаю, что обязательно наступит день, когда она встанет на ноги.

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