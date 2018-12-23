Список погибших в шахте в Соликамске
23 декабря спасатели обнаружили 8 из 9 рабочих, погибший в шахте Соликамска. Все они работали в федеральном государственном унитарном предприятии «УС-30» и были родом из трех регионов страны Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.
Публикуем полный список погибших:
Панов Алексей Владимирович (г. Соликамск), 26.05. 1983;
Прошин Илья Сергеевич (Соликамский район), 2.08.1992;
Богатырев Александр Викторович (г. Соликамск), 25.12. 1974;
Кнауб Виктор Викторович (Горнозаводский район), 3.11. 1984;
Бекленев Сергей Николаевич (с. Уинское, Пермский край), 1.04. 1983;
Чубенко Александр Михайлович (Краснодарский край), 8.09.1985;
Абрамов Антон Сергеевич (Башкирия), 31.07.1980;
Томшин Сергей Павлович (Башкирия), 6.02. 1961;
Игнатенко Сергей Геннадьевич (Башкирия), 24.09. 1977.
Напомним, что губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря днем траура. Кроме того, еще по два миллиона семьям выплатил компания «УС-30».
24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура.
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