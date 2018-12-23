«Шансы стремятся к нулю». Добраться до строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска, пока невозможно

Добраться до строителей, оказавшихся в горящей шахте Соликамска, невозможно. Об этом сообщил журналистам командир отряда спасателей Алексей Пестов.

Напомним, 22 декабря в шахте Соликамска произошел пожар, в ходе которого 9 строителей остались внутри. На место ЧП выехали все оперативные службы, в администрации города организовали штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Также на место ЧП выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Спасатели шесть раз спускались вниз за строителями.

- Было предпринято шесть попыток спасти рабочих, - сказал Алексей Пестов. - Горно-спасательные отделения спустились до максимально низкой отметки. Из-за нарушений конструкций ствола спуск лестницы упирается в деформированные кабели, а бадья - в бетоноприемники. Есть угроза опрокидывания. Возгорание еще не потушили - в течение двух часов огонь планируют ликвидировать. А дальше решать, что делать. Шансы на спасение, к сожалению, стремятся к нулю.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram выложил фотографию с тушения возгорания в шахте.

- Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты, - пишет губернатор. - Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.

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