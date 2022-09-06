Потерпевшие заявили многомиллионные иски к Тимуру Бекмансурову

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6 сентября в краевом суде прошел допрос потерпевших по делу о стрельбе в Пермском университете. В зале суда родители убитых студентов Анны Айгельдиной, Ксении Самченко, Екатерины Шакировой, Ярослава Арамелева,Александры Моховой и сын врача Маргариты Энгаус, еле сдерживая слезы, рассказывали о том, как узнали об убийстве своих родных.

На предварительном следствии родственники жертв Тимура Бекмансурова сообщили о том, что будут подавать к подсудимому иски о возмещении морального вреда. Сейчас часть из них подтвердила, что будут требовать с Бекмансурова от 3 до 5 миллионов рублей компенсации.

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