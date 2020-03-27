2020-03-27T15:26:19+03:00
Происшествия

В краевом минздраве показали, как будет одет врач, работающий с больными коронавирусом

На данный момент в Перми 10 подтвержденных случаев
Лилия Абибулаева
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Форма врача. Фото: Минздрав ПрикамьяФорма врача. Фото: Минздрав Прикамья
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В Пермском минздраве представили костюм врача, который работает с больными, у которых подтвержден диагноз коронавирус. Главврач кардиодиспансера, Кирилл Прохоров рассказал, что на медике будет обязательно халат, респиратор, шапочка, перчатки и высокие бахилы. Такая форма одежды поможет защититься врачам от опасного заболевания.

Напомним, на данный момент в Пермском крае выявили 10 случаев заболевания коронавирусом. Все заболевших приехали из иностранных государств. Сейчас они изолированы от общества и находятся боксированных палатах. Все пациенты в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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