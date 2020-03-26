Нерабочая неделя в Пермском крае: Детям будут выдавать бесплатное питание и во время дистанционного обучения
Во время незапланированных каникул школьники из малообеспеченных семей Пермского края продолжат выдавать бесплатное питание. На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было решено предоставлять детям наборы продуктов.
- В Пермском крае порядка 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с особенностями здоровья, которые получают бесплатное питание в школах, - пояснила министр образования и науки Раиса Кассина, - Сейчас ведется разработка продуктового набора, которые потом будут переданы представителям учащихся на территории школе. Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки. Наборы будут выдаваться минимум на неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU