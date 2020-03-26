Нерабочая неделя в Пермском крае: Детям будут выдавать бесплатное питание и во время дистанционного обучения

26 Март 2020 2020-03-26T08:12:38+03:00

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Во время незапланированных каникул школьники из малообеспеченных семей Пермского края продолжат выдавать бесплатное питание. На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было решено предоставлять детям наборы продуктов.

- В Пермском крае порядка 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с особенностями здоровья, которые получают бесплатное питание в школах, - пояснила министр образования и науки Раиса Кассина, - Сейчас ведется разработка продуктового набора, которые потом будут переданы представителям учащихся на территории школе. Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки. Наборы будут выдаваться минимум на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU