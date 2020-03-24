«Пожалуйста, останьтесь дома». Березниковские врачи присоединились к челленджу и попросили жителей соблюдать меры безопасности
Врачи краевой больницы им. Вагнера в Березниках присоединились к мировому челленджу. Медики сфотографировались с табличками, на которых призывы оставаться дома в период пандемии.
- Мы сегодня хотим обратиться к каждому, а в особенности к тем людям, которые вернулись из-за границы – подумайте о себе и об окружающих. Только самодисциплина поможет в борьбе с распространением коронавируса, - отметил главный врач больницы Роман Конев.
На данный момент на территории Березников нет подтвержденных случаев заболевания. Однако в больнице готовы принять 103 пациента с подтвержденным диагнозом, а при необходимости добавить еще 50 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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