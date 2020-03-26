Нерабочая неделя в Перми: Что будет закрыто и кому нужно сидеть дома

За сутки коронавирус диагностировали еще у пятерых жителей Пермского края, сообщил Роспотребнадзор. Заболели двое мужчин и три женщины, которые в последние две недели посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - прокомментировали эпидемиологи. - Результаты подтверждены в установленном порядке. Люди, с которыми общались новые пациенты, находятся под наблюдением.

На данный момент в нашем регионе выявлено 10 случаев заражения опасной инфекцией. 46 человек с симптомами ОРВИ помещены в больницы под наблюдение врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. В режиме домашней самоизоляции находятся более трех тысяч человек.

Как сообщили в краевом Минздраве, 24 марта с подозрением на коронавирус был госпитализирован главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев, который недавно вернулся из Турции.

- Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе, - отметили в ведомстве. - По его словам, в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран. Никаких признаков заболевания ОРВИ у него не было.

Сейчас Максим Мезенцев находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Все люди, с которыми он общался после возвращения, установлены и также находятся под наблюдением врачей.

- Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей - это важно вдвойне. Сейчас Минздравом проводится оценка его действий, после чего будут приняты необходимые решения, - подчеркнули в министерстве.

Рекомендовано - сидите дома

В Пермском крае с 26 марта и до особого распоряжения закрыли ночные клубы и дискотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры и санатории. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Всем жителям старше 60 лет, а также тем, кто болеет диабетом, астмой, лейкозами и рядом других заболеваний, рекомендовано сидеть дома, в режиме самоизоляции. Исключения - только для медиков и сотрудников жизненно важных учреждений.

Людям старше 60 лет рекомендуют сидеть дома, а не ходить по магазинамФото: Михаил ФРОЛОВ

Тем, кто находится в самоизоляции, волонтеры будут доставлять лекарства и продукты, а также выносить мусор.

Даже если в этот период пожилые люди не смогут оплатить коммунальные услуги, им все равно будут выплачивать субсидию на оплату жилья (если они получали ее раньше). И власти рекомендуют организациям ЖКХ при наличии задолженности не брать с этих людей пеню.

На дистанционную работу переведут часть чиновников - беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих детей до 14 лет, людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также инвалидов.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители региона должны с пониманием отнестись к принимаемым мерам и следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава:

- Остановить распространение инфекции мы можем только, если будем ответственно относиться к своему здоровью: чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, а при возможности - оставаться дома.

Волонтеры принесут продукты и лекарстваФото: Алексей БУЛАТОВ

Детские сады закрылись

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. На этот период принято решение продлить школьные каникулы, дистанционного обучения не будет.

- На этой неделе была проведена работа по переходу общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение: школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий, - сообщили в администрации Перми. - Данная информация будет доведена до учащихся и их родителей после окончания выходных дней.

А так как часть школьников, обрадовавшихся внеплановым каникулам, вовсе не хотят сидеть дома, а предпочитают тусоваться в торговых центрах, в крае будут создавать мобильные группы по контролю за нахождением детей без родителей в местах массового пребывания людей.

Во время незапланированных каникул школьникам из малообеспеченных семей продолжат выдавать бесплатное питание. На заседании оперативного штаба было решено предоставлять детям наборы продуктов.

- В Пермском крае порядка 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с особенностями здоровья, которые получают бесплатное питание в школах, - пояснила министр образования и науки Раиса Кассина. - Сейчас ведется разработка продуктового набора, которые потом будут переданы представителям учащихся на территории школе. Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки. Наборы будут выдаваться минимум на неделю.

Все детские сады будут закрыты. Однако для детей отдельных категорий граждан будут созданы дежурные группы.

- Посещать детский сад смогут ребята, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах, - пояснили в мэрии. - К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней.

По всем вопросам, касающимся организации учебного процесса или функционирования образовательных учреждений, пермяки могут обратиться в департамент образования по телефону 212-70-50. Звонки принимаются ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

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