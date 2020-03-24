«На меня «накашляли» в супермаркете». Могут ли пермяки пройти обследование на коронавирус, если они не выезжали за границу
24 марта в Перми 32 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей. Еще 1916 человек без симптомов заболевания изолированы на домашнем карантине. Они либо вернулись из зарубежных поездок, либо контактировали с заболевшими или теми, кто приехал из-за рубежа. У всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
А может ли обычный пермяк сдать тест на коронавирус, если контакт с заболевшим человеком произошел у него в супермаркете или пассажирском автобусе?
С 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории: краевого Центра по борьбе со СПИД, лаборатория Краевой клинической инфекционной больницы и Центр гигиены и эпидемиологии. Но просто прийти туда и сдать мазок нельзя. Если пермяк здоров, и в последние две недели не был за границей, но считает, что на него «накашлял» кто-то из его окружения, то действовать нужно так.
- Для начала нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту в поликлинику по месту жительства, - пояснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов - Формально, медучреждение отказать в этом не должно, тем более, если человек после такого контакта начал плохо себя чувствовать. Каждая поликлиника решает сама, как будет организован забор биоматериала. Возможно, это будет проходить в процедурном или доврачебном кабинете, где у медсестры должны быть все средства индивидуальной защиты: маска, защитные очки, перчатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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