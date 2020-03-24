Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат
Центробанк просит кредитные организации соблюдать правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Угроза реальная, так как банкноты - бумага, на которой вирус может сохранятся в течение 3-4 дней.
Журналисты kp.ru выяснили, какие меры вводит банк России. В Центробанке отмечают, что выдают клиентам только «чистые» купюры. Их по специальным процедурам выдерживают в течение 14 дней. Примеру советуют последовать и остальным кредитным организациям.
Чтобы предотвратить угрозу распространения, Центробанк рекомендует:
- выдерживать деньги в банке в течение 3-4 дней,
-принимать деньги только в масках и одноразовых перчатках,
-дезинфицировать помещение,
-ограничить работу банкоматов, в которых деньги от одного человека сразу могут попасть к другому.
Корреспонденты kp.ru разобрались в последнем пункте подробнее. Большинство банкоматов работает либо на выдачу, либо на прием. Есть те, в которых есть обе функции. Во втором случае деньги поступают в разные отделения банкомата, и клиент получает на выдаче «чистые» деньги.
В рекомендации идет речь о небольшом количестве, а основном это банкоматы Сбербанка, устройств, работающих по системе ресайклинга.
ИСТОЧНИК KP.RU