2020-03-24T14:32:59+03:00
Общество

Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат

В Центробанке проинформировали банки, как избежать распространения болезни
Лилия Абибулаева
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В Центробанке отмечают, что выдают клиентам только «чистые» купюрыВ Центробанке отмечают, что выдают клиентам только «чистые» купюрыФото: Василий Вахрин
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Центробанк просит кредитные организации соблюдать правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Угроза реальная, так как банкноты - бумага, на которой вирус может сохранятся в течение 3-4 дней.

Журналисты kp.ru выяснили, какие меры вводит банк России. В Центробанке отмечают, что выдают клиентам только «чистые» купюры. Их по специальным процедурам выдерживают в течение 14 дней. Примеру советуют последовать и остальным кредитным организациям.

Чтобы предотвратить угрозу распространения, Центробанк рекомендует:

- выдерживать деньги в банке в течение 3-4 дней,

-принимать деньги только в масках и одноразовых перчатках,

-дезинфицировать помещение,

-ограничить работу банкоматов, в которых деньги от одного человека сразу могут попасть к другому.

Корреспонденты kp.ru разобрались в последнем пункте подробнее. Большинство банкоматов работает либо на выдачу, либо на прием. Есть те, в которых есть обе функции. Во втором случае деньги поступают в разные отделения банкомата, и клиент получает на выдаче «чистые» деньги.

В рекомендации идет речь о небольшом количестве, а основном это банкоматы Сбербанка, устройств, работающих по системе ресайклинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат
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