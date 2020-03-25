«Его действия оценит Минздрав». Главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев госпитализирован с подозрением на коронавирус

На 25 марта в Прикамье официально установлены пятеро человек, заболевших коронавирусом. На карантине находится 2521 человек. Еще вчера их было 1916. Еще 39 человек с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей. В том числе, как сообщает Минздрав Пермского края, 24 марта с подозрением на коронавирус был госпитализирован в инфекционную больницу главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев, который вернулся из Турции.

- Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе, - отметили в Минздраве. - По его словам в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ.

В настоящее время Максим Мезенцев находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Все люди, с которыми он общался после возвращения, установлены, все они также находятся под наблюдением врачей.

- Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей – это важно вдвойне. Сейчас Минздравом проводится оценка его действий, после чего будут приняты необходимые решения, - подчеркнули в министерстве.

- Мы очень удивлены таким поведением Мезенцева, ведь это очень ответственный человек, даже перфекционист, он любит, чтобы все было по правилам, - рассказал "КП-Пермь" источник в медицинских кругах.

Краевой онкодиспансер продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.

Напомним, что 25 марта были официально подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом в Пермском крае. Заболевшие - две женщины, одной 21 год, другой 43. Они вернулись из поездок во Франции и Италию.

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