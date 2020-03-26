2020-03-26T10:29:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 26 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 26 марта 2020 года: 3030 человек находится на домашнем карантине, госпитализированы 46 человек
Виктор Правдин
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с 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории.с 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 26 марта 2020 года. Диагноз коронавирус официально подтвержден у пятерых человек. Данные о двух вновь выявленных заболевших сообщил Роспотребнадзор. Это две женщины 43 и 46 лет. Они вернулись из Франции и из ОАЭ. На карантине находится 3030 человек. Они изолированы без симптомов заболеваний по предписанию главного санитарного врача в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, это также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У них тоже взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

46 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Остановить распространение инфекции можем только мы, если будем ответственно относиться к своему здоровью: чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, а при возможности – оставаться дома, – обозначил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, что для жителей Пермского края, как и всей страны, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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В Роспотребнадзоре по Пермскому краю сообщили, с 25 марта в Перми проводить исследования на коронавирус будут три лаборатории: краевого Центра по борьбе со СПИД, лаборатория Краевой клинической инфекционной больницы и Центр гигиены и эпидемиологии. Но просто прийти туда и сдать мазок нельзя. Если пермяк здоров, и в последние две недели не был за границей, но считает, что на него «накашлял» кто-то из его окружения, то действовать нужно так.

- Для начала нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту в поликлинику по месту жительства, - пояснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов - Формально, медучреждение отказать в этом не должно, тем более, если человек после такого контакта начал плохо себя чувствовать.

Тем временем Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что симптомы коронавируса нашли у главного врача одной из пермских больниц. Известно, что недавно он вернулся из заграничного отпуска.

- В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установлен. Они находятся на карантине. Ситуация под контролем, - сообщили в ведомстве.

На карантине находится и мэр Кунгура Сергей Гордеев. На днях он вернулся из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, где два человека, заболевших новым коронавирусом уже умерли, а количество инфицированных превысило 150 человек.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы сообщила:

- Мы не можем ввести какие-либо ограничения для студентов до объявления режима ЧС. - Так что ключевое слово тут «сознательность». Что касается других категорий: мы рекомендуем всем людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, избрать для себя добровольную самоизоляцию.

Если у кого-то нет по тем или иным причинам возможности изолировать себя дома, например, несколько человек проживают в однокомнатной квартире, мы готовы разместить их в обсерваторах, сейчас их два, но готовится третий в поселке Майский в Краснокамском районе.

Мы обеспечим также таким людям доставку лекарств, заказанных удаленно. Назначенные плановые операции будут в больницах будут переноситься на более поздний срок – мы поставили задачу по возможности избежать скопления пациентов в больницах.

Как будут действовать власти в условиях режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса, готовы ли они к любому развитию событий?

- Мы подготовились к любому развитию событий, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова на заседании пермской гордумы. – В частности, предусмотрена система поэтапного заполнения пермских больниц пациентами. Сейчас это медсанчасть №1 и краевая инфекционная больница. На следующем этапе, если потребуется, это будут 6-я и 7-я городские больницы.

Хватит ли в Пермском крае аппаратов ИВЛ? В Европе столкнулись с нехваткой именно этой аппаратуры.

- Мы провели аудит, у нас сейчас 770 аппаратов ИВЛ, принято решение закупить еще 10 аппаратов, а также планируем приобрести аппаратуру гемодиализа легких, - сообщила Оксана Мелехова. - Сформирован шестимесячный запас материалов для ИВЛ. Мы предусмотрим систему оплаты тех, кто будет использовать эти аппараты.

Кто и как будет брать у людей тесты на коронавирус?

- У тех, у кого есть симптомы заболевания, как и у тех, кто приехал из-за рубежа, анализы будут принимать только в лаборатории Роспотребнадзора на улице Лебедева, 26. У остальных – еще в двух лабораториях: в пермском центре антиСПИД и в краевой инфекционной больнице, - отметила министр. - В случае неясности или при предварительном подтверждении диагноза, тесты будут отправляться в Московский противочумной НИИ - до недавнего времени их отправляли в новосибирский «Вектор».

Материалов для тестов в Пермь приходит достаточное количество. На заседании Госсовета дано разрешение частным лабораториям проходить соответствующую сертификацию. Но пока от них не поступало таких заявок.

Удастся ли увеличить запас в городе медицинских масок?

На этот вопрос Оксана Мелехова сообщила, что на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции было решено упростить процедуру лицензирования производства защитных масок.

- К их пошиву сейчас активно подключились на пермском предприятии «Сорбент» и в колониях системы ГУФСИН, - рассказала Оксана Мелехова. – Они обещают начать поставку масок в начале следующей недели.

В федеральной службе Роспотребнадзора дали рекомендации о том, как говорить с детьми о коронавирусе.

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте

- Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений.

- Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для разговора.

- Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что они понимают, что могут поговорить с вами и учителями в любое время.

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком

- Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству.

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей

- Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук.

- Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.

4. Подбодрите их

- Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

- Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть, страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех.

5. Ищите помощников

- Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость.

- Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры.

8. Завершите разговор, демонстрируя заботу

- Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на то, используют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием.

- Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое время. Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы готовы прийти на помощь, если они обеспокоены чем-то».

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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