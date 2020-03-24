Частные бассейны Перми закроются на карантин
Такое распоряжение дал Дмитрий Махонин
На данный момент работают бассейны «Кама», «БМ» и «Жемчужина».Фото: архив "КП"
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Прикамье отменены все культурные мероприятия численностью больше 50 человек, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, закрываются кинотеатры и музеи.
Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что по распоряжению Дмитрия Махонина все частные бассейны в Перми также должный закрыться на карантин. На данный момент работают бассейны «Кама», «БМ» и «Жемчужина».
Также в ближайшее время должны зарыться из-за угрозы распространения коронавируса все клубы Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU