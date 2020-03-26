«По 5 тысяч на каждого». Владимир Путин рассказал, кому положены выплаты
Владимир Путин в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям с маленькими детьми будет оказана дополнительная финансовая поддержка. В ближайшие три месяца те, кто имеет материнский капитал получат еще по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет от государства.
Известный экономист Игорь Николаев в интервью kp.ru, что это правильная и своевременная мера. Специалист отметил, что принятая мера будет поддерживать торговлю и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство
- В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны, - подчеркнул экономист
ИСТОЧНИК KP.RU
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