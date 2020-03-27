"Не должны, а обязаны". В Прикамье МЧС сообщает о необходимости 14-дневного карантина
В мире бушует коронавирус. В Перми и в Пермском крае в целях предотвращения распространения инфекции отменены все мероприятия численностью больше 50 человек, закрыты бары, театры, музеи, фитнес-центры.
ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает гражданам через СМС о необходимости прохождения карантина после посещения иностранных государств.
- Прибывшие из-за рубежа ОБЯЗАНЫ сообщить об этом по телефону 8(342)2580787, а также 14-дневный карантин. Гражданам старше 65 необходимо самоизолироваться, - сообщают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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