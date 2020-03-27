Прикамская полиция временно ограничила личный прием граждан

27 Март 2020 2020-03-27T07:51:27+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае краевое ГУ МВД ограничивает личный прием граждан.

Меры профилактики вводятся с 27 марта. Заявителям рекомендуют направлять обращения в письменном виде. Его можно оставить в почтовом ящике органа внутренних дел.

Также пермяки могут отправить обращение онлайн через официальный сайт ГУ МВД России.

На данный момент в Перми и Пермском крае подтверждено 10 случае коронавирусной инфекции, 3030 человек находят на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU