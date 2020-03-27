Главный санитарный врач Прикамья запретил прием плановых больных
В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все кинотеатры, музеи, бары и фитнес-центры, отменены мероприятия численностью более 50 человек.
В четверг, 26 марта, главный санитарный врач Пермского края ввел дополнительные ограничения.
Так, до 30 апреля запрещено:
- госпитализация пациентов в стационары,
- посещение больных в стационаре,
- посещение амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке,
-проведение плановой диспансеризации,
-проведение плановых осмотров и вакцинаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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