«Не закончится ли зарплата?» Что думают в пермском бизнес-сообществе о видеообращении президента в связи с коронавирусом
В своем видеообращении к гражданам России Президент Владимир Путин перечислил, в том числе, и меры, предусмотренные для поддержки малого и среднего бизнеса. В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) мы предложили представителя бизнес-сообщества рассказать, насколько они могут минимизировать риски, связанные с потерей заработков и рабочих мест.
- Самым важным, пожалуй, является то, что правительство зафиксировало достаточно сложную ситуацию в экономике в связи с пандемией, падением курса рубля и другими факторами, - отметила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - Очень надеюсь, что меры по поддержке бизнес-сообщества, озвученные Президентом, это только начало большого движения. Уже хорошо, что на самом высоком уровне осознали, что и социально незащищенные слои населения, и бизнес в сегодняшних условиях вплотную подходят к черте, за которой начинается фактически выживание. Сегодня у ряда субъектов малого предпринимательства из-за сократившегося вполовину клиентского трафика резко упала выручка. По расчетам Российской торгово-промышленной палаты, сложившаяся в экономике ситуация может привести к банкротству более 3 миллионов предприятий малого бизнеса. И еще вопрос – сможет ли он, бизнес, в этих условиях «потянуть» полную выплату заработной платы своим сотрудникам в объявленные вынужденные каникулы. Пока не обозначено, каким образом и будут ли как-то компенсироваться расходы бизнесу.
Про снижение отчислений в соцстрах
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Как безусловно положительную меру оцениваю сокращение страховых выплат сверх МРОТ по зарплате до 15 процентов. Это действительно история, стимулирующая выживание бизнеса, она направлена на его развитие. Причем Президент подчеркнул, что и после «вирусной» истории она останется в силе. Это достаточно существенная поддержка, которая, я надеюсь, позволит сохранить рабочие места в малом и среднем бизнесе. На мой взгляд, в продолжение федеральных инициатив можно было сделать региональные меры поддержки, например, минимизировать ставки по упрощенной системе налогообложения. Надо последовательно снижать нагрузку на бизнес. Это тем более актуально для Пермского края в условиях досрочной отмены ЕНВД. Интересно было бы предложение по обнулению ставок по налогу на имущество для торговых центров, которые пошли навстречу арендаторам и выставили им нулевые счета за аренду помещений. В общем, направление поддержки верное, но есть, над чем подумать еще.
Про налоговые каникулы и отсрочку по кредитам
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Кроме того, очень важными представляются те предложения, где говорится о предоставлении кредитов и об упрощении процедуры банкротств. Если будет действительно дана отсрочка по кредитам без начисления пени и штрафов - как для физических лиц, так и для бизнеса - это очень серьезная мера, которая позволит оптимизировать ситуацию с расходами на кризисный период. Не менее благоприятной выглядит и история про налоговые каникулы до конца года. Но тут все связано с тем, насколько затянется сложная экономическая ситуация, ведь платить налоги и возвращать кредиты рано или поздно все равно придется.
Про внеплановые выходные
До конца непонятным выглядит решение отправить с понедельника бизнес на недельные каникулы, поскольку в условиях ситуации в малом и среднем бизнесе ожидается резкое падение оборотов. И в данном случае не обозначено, каким образом будут компенсироваться расходы бизнесу. Что будет происходить с бизнесом, который и так работает на удаленке? Не совсем ясно, что будет происходить с непрерывными производствами. Кроме того, у нас существует масса предприятий, которые в выходные обычно работают, те же торговые центры, например. То есть остается череда вопросов, которые должны быть разъяснены постановлениями правительства.
Про идеальный шторм
Некоторые эксперты называют сложившуюся ситуацию идеальным штормом – такой термин применяют синоптики, когда сошлись сразу несколько неблагоприятных факторов. Тут мы видим то же самое. В основе развития ситуации лежать общемировые факторы – это и пандемия, и обрушение нефтяного рынка. С точки зрения экономики пандемия приводит, прежде всего, к сокращению потребления. Но стимулировать его в условиях мер по противодействию коронавируса достаточно сложно, потому что мы ограничиваем передвижение граждан. По этой причине, к примеру, впадает в коллапс рынок услуг, сворачивается трубизнес, падают авиаперевозки и даже городские перевозки уже упали на 30 процентов.
Насколько быстро удастся преодолеть эту ситуацию? Я думаю, что это не быстрая история. Поэтому надо набраться терпения и с холодным расчетом планировать свои действия как в бизнесе, так и в домашнем хозяйстве. При любом раскладе - надо стараться сохранять здоровье и не поддаваться панике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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