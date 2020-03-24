2020-03-23T20:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 24 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 24 марта 2020 года: 1527 человек находятся на домашнем карантине, госпитализированы 38 человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пик заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может наступить через 1,5-2 неделиПик заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может наступить через 1,5-2 неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 24 марта 2020 года. Диагноз коронавирус официально подтвержден у трех человек. Сейчас 38 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Еще 1527 человек изолированы без симптомов заболеваний на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, это также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У них тоже взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с сегодняшнего дня пробы, взятые у людей, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, будут направлять для окончательного подтверждения в «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве. Затем в разных городах России появятся еще 15 референс-центров по коронавирусной инфекции.

- Это позволит в условиях увеличения охвата тестированием, в том числе лиц с симптомами ОРВИ или сдающими тест по желанию, оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них - в Москве. Всего в Российской Федерации на сегодняшний день подтверждено 438 случаев коронавирусной инфекции.

- Все эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Прикамье случаи коронавируса официально подтверждены у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, а также у 35-летнего жителя Прикамья, который 11 марта прилетел из Доминиканской республики. 12 марта обратился в поликлинику, у него были взяты мазки и в тот же день он самоизолировался на дому. 16 марта его госпитализировали в боксированную палату инфекционной больницы.

Вот что еще известно о последних новостях по коронавирусу в Перми на 24 марта 2020 года на эту минуту.

По словам врио губернатора Дмитрия Махонина, пик заболеваемости коронавирусом в Пермском крае может наступить через 1,5-2 недели.

В связи с этим он потребовал в целях предотвращения распространения коронавируса. закрыть для посещений все частные бассейны Перми, а также кинотеатры и ночные клубы.

На данный момент пермские кинотеатры ограничили продажу билетов, на сеансе могут присутствовать до 50 человек.

Футболитсты «Звезды», накануне вернувшиеся из Турции в Пермь, отправились на карантин на 14 дней.

- Мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые краевым правительством по борьбе с распространением инфекции, - сообщили в клубе. - Вплоть до 5 апреля все, кто находился в Турции на учебно-тренировочном сборе, проведут самоизоляцию в домашних условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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