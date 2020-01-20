2020-01-20T18:06:47+03:00
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в пермском отеле «Карамель» окажут материальную помощь

Средства направят из резервного фонда правительства Прикамья
Андрей МАТЛИН
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Трагедия всколыхнула всю Пермь.Трагедия всколыхнула всю Пермь.Фото: Василий Вахрин
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Сегодня в пермском мини-отеле «Карамель» из-за прорыва магистральной теплотрассы погибли 5 человек и еще несколько получили ожоги. Губернатор Пермского края поручил оказать родным погибших и пострадавшим материальную помощь.

- Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие – от 200 до 300 тысяч рублей, - сообщили в министерстве социального развития Пермского края. - Средства будут выделены из резервного фонда краевого правительства. Сейчас социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших.

Трагедия произошла в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном в подвальном помещении пятиэтажного дома на улице Советской Армии, 21. В результате порыва трубы отопления погибло пять человек. Шестеро пострадало, трое их них госпитализированы с ожогами, трое от госпитализации отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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