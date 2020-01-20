В Перми из гостиницы в подвале, где погибли 5 постояльцев, откачали 200 тонн кипятка

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:33:15+03:00

Люди просто сварились горячей воде

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- Нам пришлось откачать около 200 кубометров воды, - сообщили в Пермской сетевой компании после трагедии, которая произошла сегодня в подвальном помещении пятиэтажки на улице Советской Армии, 21, где в гостинице «Карамель» погибли пятеро постояльцев, включая 4-летнего ребенка, и еще шестеро получили тяжелые ожоги.

ЧП произошло ночью из-за прорыва магистрального трубопровода. Горячая вода с паром из прорвавшейся трубы вырвалась в лоток – в бетонный подземный тоннель, в котором проложена теплотрасса. По нему она устремилась под уклон – как раз в сторону пятиэтажке с гостиницей. А дальше через отводной канал хлынула в мини-отель.

- Вода доходила спасателям почти до пояса, - рассказали в Пермской городской службе спасения. – Помещения мгновенно наполнились горячим паром, в них ничего не было видно. В горячей воде люди не могут передвигаться, они попросту падают из-за болевого шока в кипяток.

В причинах трагедии будут разбираться следственные органы. Тем временем коммунальщики продолжают устранять последствия аварии.

- От теплоснабжения пришлось отключить 17 домов, - сообщили в ПСК. – На месте работают аварийные бригады. Постараемся до ночи дать в квартиры тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU